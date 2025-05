Svolta centri estivi. Si amplia l’offerta

Novità in arrivo, a Signa, per i centri estivi del Comune. Il servizio 2025 vede ampliare l’offerta con un periodo più lungo per rispondere alle esigenze delle famiglie. "Come ogni anno – ha annunciato l’assessore Marcello Quaresima – il Comune promuove i centri estivi rivolti ai minori, dai 4 agli 11 anni, per il sostegno alle famiglie impegnate nelle attività lavorative o nella cura familiare nel periodo di sospensione delle attività scolastiche".

I servizi vengono co-progettati dal Comune con l’Uisp di Firenze. Il Comune garantisce, con risorse proprie, la mensa, il pulmino per le uscite settimanali e le spese per l’utilizzo degli spazi comunali. L’ente inoltre riconosce una quota a sconto delle rette per i residenti (per massimo di 2 settimane) nella fascia oraria 8.30-16.30, comprese le uscite prima e dopo pranzo. Inoltre, il Comune garantisce la possibilità di un’ulteriore riduzione del costo per le famiglie con Isee 2025 inferiore ai 10mila euro. "A settembre – prosegue l’assessore - sarà pubblicato l’apposito bando, per cui mi sento di invitare, fin da ora, gli interessati a conservare la documentazione che sarà rilasciata al momento dell’iscrizione".

I centri estivi si terranno all’elementare Leonardo da Vinci e alla scuola dell’infanzia Rodari, dal 16 giugno al 25 luglio, in turni settimanali per bambini dai 7 agli 11 anni, e dal 7 al 25 luglio, sempre in turni settimanali, dai 4 ai 6 anni. "I centri estivi rappresentano un servizio dall’elevato valore - ha detto l’assessore Quaresima - garantendo una preziosa continuità educativa che la nostra amministrazione intende rafforzare per rispondere alle esigenze delle famiglie. La collaborazione con la Uisp ci consente di offrire attività pensate per stimolare la socialità, il benessere, lo sport e la creatività dei bambini, con particolare attenzione alle attività motorie e al benessere psicofisico".

Lisa Ciardi