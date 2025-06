Ermal Meta e Giusy Ferreri. Count down per SanGiMix

Spettacolo, musica e magia sotto le stelle di San Gimignano, con SanGiMix. Venerdì San Gimignano si accende con una festa esclusiva che promette di trasformare la cittadina medievale in un palcoscenico a cielo aperto, tra musica, performance d’eccezione e un’atmosfera elettrizzante. L’evento è organizzato da Infospettacoli, che offre un’esperienza riservata all’insegna dell’eleganza e del divertimento. Si parte alle 18.30 a Poggio a Issi, con una cena standing in un’area esclusiva per gli ospiti Infospettacoli, che potranno gustare specialità gastronomiche e cocktail raffinati fino alle 20.30, serviti in una location pensata per offrire il massimo del comfort. Il programma prosegue con il Cirque du Soleil, pronti a incantare il pubblico con le loro performance mozzafiato. A seguire, le voci di due artisti d’eccezione: la cantante Sara Bradaschia e il tenore Luca Minnelli, che regaleranno momenti di intensa emozione. Dopo gli spettacoli, la festa si sposta in Piazza Duomo dove si accende la discoteca sotto le stelle con il DJ set di Luciano Gaggia. Sul palco saliranno anche gli special guest della serata, Ermal Meta e Giusy Ferreri (foto), pronti a far cantare e ballare tutto il pubblico. Per gli ospiti Infospettacoli, l’accesso alle aree riservate (con braccialetto dedicato) include punti food, open bar e una zona relax con cuscini all’interno della piazza. Inoltre è possibile pernottare al Cappuccina Resort & Spa, location partner dell’evento. SanGiMix non è solo un evento, ma un’esperienza di connessioni e sensazioni: un vero "mix" di suoni, luci, sapori e incontri, pensato per celebrare la bellezza dell’estate toscana.