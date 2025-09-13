C’è il Galà dello sport. Oggi in piazza Varchi

Montevarchi si prepara a vivere un pomeriggio all’insegna dello sport e dei suoi valori. Oggi alle 17 la centralissima piazza Varchi ospiterà la terza edizione del "Galà dello sport", appuntamento che anticipa ufficialmente l’avvio della nuova stagione agonistica. Sul palco saliranno 17 associazioni sportive cittadine per celebrare i 41 giovani atleti premiati e consegnare tre riconoscimenti speciali, in un evento voluto fortemente dall’Amministrazione comunale.

Il programma è stato presentato dal sindaco Silvia Chiassai Martini e dall’assessore allo sport Lorenzo Allegrucci: "È un’iniziativa a cui teniamo molto – ha dichiarato il sindaco – perché riconosce l’impegno delle associazioni che da anni, alcune da decenni, accompagnano la crescita dei nostri ragazzi. Lo sport non è solo competizione e successi, ma anche uno strumento fondamentale per la formazione psicologica e sociale dei giovani".

Tra le novità l’istituzione del Premio Lealtà all’interno del Gioco del Pozzo, pensato per valorizzare correttezza e fair play tra i rioni: "Il riscontro positivo avuto da squadre e pubblico ci conferma quanto sia importante promuovere una vera cultura dello sport" ha sottolineato, evidenziando anche i recenti investimenti sugli impianti sportivi, dal palazzetto allo stadio, fino alla nuova pista di ciclismo e ai campi di calcetto di Levanella.

Sulla stessa linea l’assessore Allegrucci: "Omaggiare le nostre realtà sportive significa anche far conoscere l’ampia offerta che Montevarchi esprime, con risultati di livello nazionale grazie ai nostri giovani talenti. È motivo di grande orgoglio per tutta la città". Alla cerimonia sarà presente anche Alberto Melis, presidente provinciale del Coni.

Massimo Bagiardi