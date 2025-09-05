Corpo a corpo con sfumature

Andrea Martini
Corpo a corpo con sfumature
Firenze
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Gelaterie ToscanaSuicidio assistitoBalneazione Forte dei MarmiVendemmiaMorta Linda TomeiLocale vip Santanchè
Acquista il giornale
PoliticaElezioni regionali: i candidati alla presidenza e il dibattito de La Nazione, come partecipare
5 set 2025
REDAZIONE FIRENZE
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Firenze
  3. Politica
  4. Elezioni regionali: i candidati alla presidenza e il dibattito de La Nazione, come partecipare

Elezioni regionali: i candidati alla presidenza e il dibattito de La Nazione, come partecipare

Appuntamento lunedì 6 ottobre al Palazzo dei Congressi di piazza Adua alle 18

Da sinistra Giani, Tomasi e Bundu

Da sinistra Giani, Tomasi e Bundu

Per approfondire:

Firenze, 6 settembre 2025 – Un voto ragionato è un voto partecipato. Meglio ancora se il dovere civico di ogni elettore toscano viene assolto prendendo parte, in ascolto, ai dibattiti dei candidati alla presidenza della Regione in vista della chiamata alle urne del 12 e 13 ottobre.

Lunedì 6 ottobre, La Nazione dà appuntamento al Palazzo dei Congressi di Piazza Adua (ore 18) per il confronto a tre: Eugenio Giani, governatore uscente Pd e candidato del campo largo di centrosinistra (Dem, Italia Viva, Avs, M5s, lista civica Avanti Giani presidente-Casa dei Riformisti); Alessandro Tomasi, sindaco di Fratelli d’Italia a Pistoia in corsa per il centrodestra (FdI, Lega, Forza Italia, Noi Moderati-Civici per Tomasi e la lista civica E’ ora! per Tomasi presidente); Antonella Bundu appoggiata da Toscana Rossa. Un confronto, moderato dalla nostra redazione, per il futuro della Toscana. Per partecipare all’evento è necessario registrarsi. Come? Collegandosi al link.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata