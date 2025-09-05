Elezioni regionali: i candidati alla presidenza e il dibattito de La Nazione, come partecipare

Firenze, 6 settembre 2025 – Un voto ragionato è un voto partecipato. Meglio ancora se il dovere civico di ogni elettore toscano viene assolto prendendo parte, in ascolto, ai dibattiti dei candidati alla presidenza della Regione in vista della chiamata alle urne del 12 e 13 ottobre.

Lunedì 6 ottobre, La Nazione dà appuntamento al Palazzo dei Congressi di Piazza Adua (ore 18) per il confronto a tre: Eugenio Giani, governatore uscente Pd e candidato del campo largo di centrosinistra (Dem, Italia Viva, Avs, M5s, lista civica Avanti Giani presidente-Casa dei Riformisti); Alessandro Tomasi, sindaco di Fratelli d’Italia a Pistoia in corsa per il centrodestra (FdI, Lega, Forza Italia, Noi Moderati-Civici per Tomasi e la lista civica E’ ora! per Tomasi presidente); Antonella Bundu appoggiata da Toscana Rossa. Un confronto, moderato dalla nostra redazione, per il futuro della Toscana. Per partecipare all’evento è necessario registrarsi. Come? Collegandosi al link.