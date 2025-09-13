Elezioni regionali in Toscana, i candidati nelle liste di “È ora” per Tomasi presidente

Ecco i candidati nelle liste di “È ora” per Tomasi presidente alle elezioni regionali 2025 in Toscana:
Firenze 1
Lorenzo Bosi
Francesca Caroti
Massimo Sabatini
Ilaria Magiotti
Raffaele De Gaudio
Valentina Guttadauro
Andrea Parisi
Brunella Pierattini
Firenze 2
Franco Banchi
Sandra Barbieri
Paolo Torrini
Chiara Bandini
Stefano Petrioli
Rossana Tavoloni
Firenze 3
Gaetano Cioffi
Cristina Lotti
Ilaria Magiotti
Mario Rosi
Firenze 4
Manola Aiazzi
Lorenzo Nannini
Bruno Baccani
Gabriella Fontani
Massa Carrara
Massimiliano Bernardi
Ivo Tognarelli
Gioia Copedè
Maria Rosanna Mosti
Prato
Roberto Caverni
Chiara Guazzini
Marco Ciani
Sandra Pitigliani
Antonio Musella
Sabrina Tabani
Pistoia (sub judice in attesa ricorso)
Fabio Raso
Ambra Torresi
Marco Bartolomei
Stefania Nerozzi
Federico Bonechi
Giulia Cialdi
Siena
Michela Guerrini
Simone Lorenzetti
Sabrina Generali
Michele Ferrazzani
Ombretta Mariotti
Giorgio Bastreghi
Grosseto
Marco Neri
Claudia Antinori
Generoso Vacchiano
Jasmine Bordan
Lucca
Marco Treggi
Angela Masala
Michele Fiori
Roberta Bergamini
Davide Marcucci
Carla Frizilio
Moreno Marcucci
Luciana Rosaspina
Pisa
Francesco Rossi
Francesca Bendinelli
Mauro Giannelli
Chiara Guazzini
Marco Nato
Irene Lenci
Vittorio Orazzini
Luciana Rosaspina
Livorno
Francesco Biagini
Catia Mottola
Maria Gentile
Renato Luparini
Gabriele Papini
Cristina Piccinelli
Carlo Quaglierini
Paola Senesi
Arezzo
Filippo Vagnoli
Alfredo Romanelli
Lorenzo Bernardini
Massimo Mugnai
Arianna Giannoni
Arianna Morelli