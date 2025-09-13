Se la Polonia si blinda

Beppe Boni
Se la Polonia si blinda
Politica
PoliticaElezioni regionali in Toscana, i candidati nelle liste di “È ora” per Tomasi presidente
13 set 2025
REDAZIONE POLITICA
Elezioni regionali in Toscana, i candidati nelle liste di “È ora” per Tomasi presidente

Tutti i nomi per provincia. Si vota domenica 12 e lunedì 13 ottobre 2025, con eventuale secondo turno di ballottaggio due settimane dopo, il 26 e 27

Per approfondire:

Ecco i candidati nelle liste di “È ora” per Tomasi presidente alle elezioni regionali 2025 in Toscana:

Firenze 1

Lorenzo Bosi

Francesca Caroti

Massimo Sabatini

Ilaria Magiotti

Raffaele De Gaudio

Valentina Guttadauro

Andrea Parisi

Brunella Pierattini

Firenze 2

Franco Banchi

Sandra Barbieri

Paolo Torrini

Chiara Bandini

Stefano Petrioli

Rossana Tavoloni

Firenze 3

Gaetano Cioffi

Cristina Lotti

Ilaria Magiotti

Mario Rosi

Firenze 4

Manola Aiazzi

Lorenzo Nannini

Bruno Baccani

Gabriella Fontani

Massa Carrara

Massimiliano Bernardi

Ivo Tognarelli

Gioia Copedè

Maria Rosanna Mosti

Prato

Roberto Caverni

Chiara Guazzini

Marco Ciani

Sandra Pitigliani

Antonio Musella

Sabrina Tabani

Pistoia (sub judice in attesa ricorso)

Fabio Raso

Ambra Torresi

Marco Bartolomei

Stefania Nerozzi

Federico Bonechi

Giulia Cialdi

Siena

Michela Guerrini

Simone Lorenzetti

Sabrina Generali

Michele Ferrazzani

Ombretta Mariotti

Giorgio Bastreghi

Grosseto

Marco Neri

Claudia Antinori

Generoso Vacchiano

Jasmine Bordan

Lucca

Marco Treggi

Angela Masala

Michele Fiori

Roberta Bergamini

Davide Marcucci

Carla Frizilio

Moreno Marcucci

Luciana Rosaspina

Pisa

Francesco Rossi

Francesca Bendinelli

Mauro Giannelli

Chiara Guazzini

Marco Nato

Irene Lenci

Vittorio Orazzini

Luciana Rosaspina

Livorno

Francesco Biagini

Catia Mottola

Maria Gentile

Renato Luparini

Gabriele Papini

Cristina Piccinelli

Carlo Quaglierini

Paola Senesi

Arezzo

Filippo Vagnoli

Alfredo Romanelli

Lorenzo Bernardini

Massimo Mugnai

Arianna Giannoni

Arianna Morelli

