PoliticaElezioni regionali in Toscana, i candidati nelle liste di Alleanza Verdi e Sinistra
13 set 2025
REDAZIONE POLITICA
Elezioni regionali in Toscana, i candidati nelle liste di Alleanza Verdi e Sinistra

Tutti i nomi per provincia. Si vota domenica 12 e lunedì 13 ottobre 2025, con eventuale secondo turno di ballottaggio due settimane dopo, il 26 e 27

Ecco i candidati nelle liste di Alleanza Verdi-Sinistra alle elezioni regionali 2025 in Toscana

Firenze 1

Silvia Noferi

Lorenzo Falchi

Clelia Li Vigni

Eros Tetti

Teuta Rensi Dushku

Tancredi Conti

Roberta Porciani

Luigi Benassai

Firenze 2

Paolo Brunori

Marta Ghedina Brenna

Lapo Albizi

Teuta Rensi Dushku

Roberto Rubino

Elena Boldrini

Firenze 3

Senka Majda

Roberto Fabiani

Rosa Bonadonna

Carmine Aliberti

Firenze 4

Silvia Noferi

Lorenzo Falchi

Diana Kapo

Roberto Rubino

Massa Carrara

Maria Chiara Bontempi

Davide Diamanti

Francesca Nobili

Alberto Rutili

Prato

Alessio Laschi

Eleonora Cossu

Niccolò Sanesi

Denise Benincasa

Lorenzo Terreni

Ilenia Cavaciocchi

Pistoia

Nicoletta Guarducci

Tiziano Traversari

Rosarina Ventura Costa

Paolo Filoni

Beatrice Beneforti

Armando Perrotta

Siena

Serena Cortecci

Mauro Bianchi

Roberta Bosco

Fiorino Iantorno

Elena Boldrini

Andrea Cristiani

Grosseto

Valentino Bisconti

Chiara Serracchiani

Luca Angeli

Serena Cortecci

Lucca

Francesco Cecchetti

Silvia Saccuzzo

Eros Tetti

Valeria Giglioli

Tiziano Nicoletti

Linda Paolini

Simone Colasanti

Valentina Pieroni

Pisa

Massimiliano Ghimenti

Lucia Scatena

Francesco Cecchetti

Cinzia de Felice

Massimiliano Bertelli

Diletta Fallani

Luca Guerrini

Dina Rovini

Livorno

Diletta Fallani

Marco Guercio

Damiana Barbato

Domenico di Pietro (Mimmo)

Susanna Chelotti

Umberto Mazzantini

Lucilla Botti

Emiliano Geppetti

Arezzo

Francesco Romizi

Carla Capucci

Luca Tafi

Francesca Bron

Telio Barbieri

Teresa Zammuto

Alessandro Baldi

Fedora d’Anzeo (Dory)

