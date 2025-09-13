Elezioni regionali in Toscana, i candidati nelle liste di Alleanza Verdi e Sinistra

Ecco i candidati nelle liste di Alleanza Verdi-Sinistra alle elezioni regionali 2025 in Toscana:
Firenze 1
Silvia Noferi
Lorenzo Falchi
Clelia Li Vigni
Eros Tetti
Teuta Rensi Dushku
Tancredi Conti
Roberta Porciani
Luigi Benassai
Firenze 2
Paolo Brunori
Marta Ghedina Brenna
Lapo Albizi
Teuta Rensi Dushku
Roberto Rubino
Elena Boldrini
Firenze 3
Senka Majda
Roberto Fabiani
Rosa Bonadonna
Carmine Aliberti
Firenze 4
Silvia Noferi
Lorenzo Falchi
Diana Kapo
Roberto Rubino
Massa Carrara
Maria Chiara Bontempi
Davide Diamanti
Francesca Nobili
Alberto Rutili
Prato
Alessio Laschi
Eleonora Cossu
Niccolò Sanesi
Denise Benincasa
Lorenzo Terreni
Ilenia Cavaciocchi
Pistoia
Nicoletta Guarducci
Tiziano Traversari
Rosarina Ventura Costa
Paolo Filoni
Beatrice Beneforti
Armando Perrotta
Siena
Serena Cortecci
Mauro Bianchi
Roberta Bosco
Fiorino Iantorno
Elena Boldrini
Andrea Cristiani
Grosseto
Valentino Bisconti
Chiara Serracchiani
Luca Angeli
Serena Cortecci
Lucca
Francesco Cecchetti
Silvia Saccuzzo
Eros Tetti
Valeria Giglioli
Tiziano Nicoletti
Linda Paolini
Simone Colasanti
Valentina Pieroni
Pisa
Massimiliano Ghimenti
Lucia Scatena
Francesco Cecchetti
Cinzia de Felice
Massimiliano Bertelli
Diletta Fallani
Luca Guerrini
Dina Rovini
Livorno
Diletta Fallani
Marco Guercio
Damiana Barbato
Domenico di Pietro (Mimmo)
Susanna Chelotti
Umberto Mazzantini
Lucilla Botti
Emiliano Geppetti
Arezzo
Francesco Romizi
Carla Capucci
Luca Tafi
Francesca Bron
Telio Barbieri
Teresa Zammuto
Alessandro Baldi
Fedora d’Anzeo (Dory)