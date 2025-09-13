Elezioni regionali in Toscana, i candidati nelle liste del Partito Democratico

Ecco i candidati nelle liste del Pd alle elezioni regionali 2025 in Toscana:
Arezzo
Barbara Croci
Filippo Boni
Roberta Casini
Andrea Bernardini
Sara Rapini
Alessandro Caneschi
Romina Zamponi
Giampaolo Tellini
Firenze 1
Cristina Giachi
Andrea Vannucci
Angela Scaglione
Luca Milani
Maria Antonia Rosaria Pata
Matteo Lucherini Bargellini
Veronica Colzi
Mattia Poggi
Firenze 2
Serena Spinelli
Cristiano Benucci
Fiammetta Capirossi
Alessio Meloni
Giulia Di Lisio
Niccolò Palanti
Firenze 3
Brenda Barnini
Giacomo Cucini
Daria Isolani
Silvano Guerrini
Firenze 4
Vanina Venturini
Lorenzo Zambini
Giorgia Salvatori
Fausto Merlotti
Grosseto
Leonardo Marras
Lidia Bai
Alessio Scheggi
Lucia Tosini
Livorno
Alessandro Franchi
Elisa Cecchini
Simone De Rosas
Cristina Grieco
Michele Iacoponi
Barbara Bonciani
Giulio Lischi
Valentina Capuano
Lucca
Mario Puppa
Camilla Corti
Riccardo Brocchini
Anna Graziani
Alessandro Del Dotto
Roberta Menchetti
Alessandro Tambellini
Patrizia Vagli
Massa-Carrara
Benedetta Muracchioli
Gianni Lorenzetti
Elena Mosti
Dino Bologna
Pisa
Matteo Trapani
Alessandra Nardini
Andrea Ferrante
Catia Sparapani
Antonio Mazzeo
Catia Taddei
Gabriele Toti
Pistoia
Bernard Dika
Chiara Cardelli
Riccardo Trallori
Stefania Nesi
Valerio Bandini
Irene Bottacci
Prato
Marta Logli
Matteo Biffoni
Sandra Bolognesi
Salvatore Bimonte
Flora Leoni
Marco Martini
Siena
Simone Bezzini
Anna Paris
Gabriele Berni
Elena Rosignoli
Marcello Bonechi
Tiziana Fregoli