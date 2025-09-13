Elezioni regionali in Toscana, i candidati nelle liste del Partito Democratico

Se la Polonia si blinda

Beppe Boni
Se la Polonia si blinda
Politica
Tutti i nomi per provincia. Si vota domenica 12 e lunedì 13 ottobre 2025, con eventuale secondo turno di ballottaggio due settimane dopo, il 26 e 27

Elezioni regionali 2025 in Toscana: si vota domenica 12 e lunedì 13 ottobre 2025, con eventuale secondo turno di ballottaggio due settimane dopo, il 26 e 27

Per approfondire:

Ecco i candidati nelle liste del Pd alle elezioni regionali 2025 in Toscana:

Arezzo

Barbara Croci

Filippo Boni

Roberta Casini

Andrea Bernardini

Sara Rapini

Alessandro Caneschi

Romina Zamponi

Giampaolo Tellini

Firenze 1

Cristina Giachi

Andrea Vannucci

Angela Scaglione

Luca Milani

Maria Antonia Rosaria Pata

Matteo Lucherini Bargellini

Veronica Colzi

Mattia Poggi

Firenze 2

Serena Spinelli

Cristiano Benucci

Fiammetta Capirossi

Alessio Meloni

Giulia Di Lisio

Niccolò Palanti

Firenze 3

Brenda Barnini

Giacomo Cucini

Daria Isolani

Silvano Guerrini

Firenze 4

Vanina Venturini

Lorenzo Zambini

Giorgia Salvatori

Fausto Merlotti

Grosseto

Leonardo Marras

Lidia Bai

Alessio Scheggi

Lucia Tosini

Livorno

Alessandro Franchi

Elisa Cecchini

Simone De Rosas

Cristina Grieco

Michele Iacoponi

Barbara Bonciani

Giulio Lischi

Valentina Capuano

Lucca

Mario Puppa

Camilla Corti

Riccardo Brocchini

Anna Graziani

Alessandro Del Dotto

Roberta Menchetti

Alessandro Tambellini

Patrizia Vagli

Massa-Carrara

Benedetta Muracchioli

Gianni Lorenzetti

Elena Mosti

Dino Bologna

Pisa

Matteo Trapani

Alessandra Nardini

Andrea Ferrante

Catia Sparapani

Antonio Mazzeo

Catia Taddei

Gabriele Toti

Pistoia

Bernard Dika

Chiara Cardelli

Riccardo Trallori

Stefania Nesi

Valerio Bandini

Irene Bottacci

Prato

Marta Logli

Matteo Biffoni

Sandra Bolognesi

Salvatore Bimonte

Flora Leoni

Marco Martini

Siena

Simone Bezzini

Anna Paris

Gabriele Berni

Elena Rosignoli

Marcello Bonechi

Tiziana Fregoli

