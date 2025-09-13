Se la Polonia si blinda

Se la Polonia si blinda
Elezioni regionali in Toscana, i candidati nelle liste di Forza del Popolo

Tutti i nomi per provincia. Si vota domenica 12 e lunedì 13 ottobre 2025, con eventuale secondo turno di ballottaggio due settimane dopo, il 26 e 27

Elezioni regionali 2025 in Toscana: si vota domenica 12 e lunedì 13 ottobre 2025, con eventuale secondo turno di ballottaggio due settimane dopo, il 26 e 27

Ecco i candidati nelle liste di Forza del Popolo alle elezioni regionali 2025 in Toscana:

Arezzo

Paola Caioli

Alberto Sabatini

Franca Di Filippo

Marco Squarcialupi

Elisa Seehanovong

Alessandro Torzoni

Firenze 1

Paola Caioli

Carlo Corsi

Mariavittoria Giuliani

Alessandro Buoni

Cinzia Ciantelli

Giampiero Palazzo

Tiziana Perazzoli

Gabriele Scarpelli 

Firenze 2

Roberta Bianchi

Massimo Tesan

Cinzia Campani

Cristiano Benvenuti

Donatella Biagini

Andrea Roselli

Firenze 3

Carmela Di Carlo

Fabrizio Tarchi

Roberta Bianchi

Lorenzo Lottini

Firenze 4

Adriana Cioci

Marco Pinzauti

Roberta Bianchi

Cristiano Di Franco

Grosseto

Rita Gherghi

Claudio Capitani

Rossella Bartolini

Roberto Casagrande

Livorno

Antonella Lavista

Roberto Casagrande

Annalisa Mancuso

Alberto Tognazzi

Simona Santini

Andrea Bellucci

Mariavittoria Giuliani

Massimiliano Marzini

Lucca

Franca Di Filippo

Angelo Del Pistoia

Elvira Amadio

Enrico Mazzi

Alessandra Ciabatti

Cosmo Di Domenico

Stefania Sberze

Luigi Mansi

Massa-Carrara

Adriana Manente

Umberto Barzaghi

Elena Neri

Valerio Oppo

Pisa

Roberta Arzilli

Andrea Iocca

Alessandra Ciabatti

Benedetto Benedettini

Simona Santini

Claudio Anghinetti

Antonella Lavista

Massimiliano Marzini

Pistoia

Teresa Margherita Salvatore

Romolo Papaleo

Paola Nesti

Marco Mori

Luisa Inzaghi

Pietro Lamorte

Prato

Rita Volpe

Lorenzo Massai

Rita Costabile

Pietro Lamorte

Nicoletta Pieri

Giovanni Cianti

Siena

Monica Batoni

Piero Migliorini

Franca Di Filippo

Mauro Di Carlo

Luisa Inzaghi

Andrea Bellucci

