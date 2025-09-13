Elezioni regionali in Toscana, i candidati nelle liste di Forza del Popolo

Ecco i candidati nelle liste di Forza del Popolo alle elezioni regionali 2025 in Toscana:
Arezzo
Paola Caioli
Alberto Sabatini
Franca Di Filippo
Marco Squarcialupi
Elisa Seehanovong
Alessandro Torzoni
Firenze 1
Paola Caioli
Carlo Corsi
Mariavittoria Giuliani
Alessandro Buoni
Cinzia Ciantelli
Giampiero Palazzo
Tiziana Perazzoli
Gabriele Scarpelli
Firenze 2
Roberta Bianchi
Massimo Tesan
Cinzia Campani
Cristiano Benvenuti
Donatella Biagini
Andrea Roselli
Firenze 3
Carmela Di Carlo
Fabrizio Tarchi
Roberta Bianchi
Lorenzo Lottini
Firenze 4
Adriana Cioci
Marco Pinzauti
Roberta Bianchi
Cristiano Di Franco
Grosseto
Rita Gherghi
Claudio Capitani
Rossella Bartolini
Roberto Casagrande
Livorno
Antonella Lavista
Roberto Casagrande
Annalisa Mancuso
Alberto Tognazzi
Simona Santini
Andrea Bellucci
Mariavittoria Giuliani
Massimiliano Marzini
Lucca
Franca Di Filippo
Angelo Del Pistoia
Elvira Amadio
Enrico Mazzi
Alessandra Ciabatti
Cosmo Di Domenico
Stefania Sberze
Luigi Mansi
Massa-Carrara
Adriana Manente
Umberto Barzaghi
Elena Neri
Valerio Oppo
Pisa
Roberta Arzilli
Andrea Iocca
Alessandra Ciabatti
Benedetto Benedettini
Simona Santini
Claudio Anghinetti
Antonella Lavista
Massimiliano Marzini
Pistoia
Teresa Margherita Salvatore
Romolo Papaleo
Paola Nesti
Marco Mori
Luisa Inzaghi
Pietro Lamorte
Prato
Rita Volpe
Lorenzo Massai
Rita Costabile
Pietro Lamorte
Nicoletta Pieri
Giovanni Cianti
Siena
Monica Batoni
Piero Migliorini
Franca Di Filippo
Mauro Di Carlo
Luisa Inzaghi
Andrea Bellucci