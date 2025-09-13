Se la Polonia si blinda

13 set 2025
REDAZIONE POLITICA
Elezioni regionali in Toscana, i candidati nelle liste di Forza Italia

Tutti i nomi per provincia. Si vota domenica 12 e lunedì 13 ottobre 2025, con eventuale secondo turno di ballottaggio due settimane dopo, il 26 e 27

Ecco i candidati nelle liste di Forza Italia alle elezioni regionali 2025 in Toscana:

Massa Carrara

Jacopo Ferri

Alessia Casotti

Luigi Della Pina

Jinane Rouicha

Lucca

Deborah Bergamini

Carlo Bigongiari

Marzia Lucchesi

Giovanni Minniti

Romina Mariotti

Niccolò Alberti

Laura Lucchesi

Luca Bianchi

Pistoia

Alessandro Sabella

Anna Bruna Geri

Vittorio Sgobba

Giulia Fondi

Massimo Zucchelli

Elisa Pirrotta

Prato

Erica Mazzetti

Garbiele Agati

Eleonora Gandola

Giulio Mencattini

Veronica Versace Scopelliti

Lorenzo Paoletti

Pisa

Raffaella Bonsangue

Lorenzo Paladini

Manuela Del Grande

Roberto Sbragia

Veronica Poli

Corrado Lami

Roberta Salvadori

Marzio Innocenzi

Livorno

Chiara Tenerini

Alessandro Guarducci

Debora Bertocci

Luca Ardenghi

Barbara Cuchel

Simone Meloni

Anna Maria Dicosta

Claudio Menicagli

Firenze 1

Marco Stella

Mariagrazia Internò

Nicola Nascosti

Veronica Corti

Emanuele Roselli

Laura Morini

Vincenzo Donnarumma

Franca Petrà

Firenze 2

Saverio Zeni

Carolina Mangiapelo

Gaetano Santonocito

Patrizia Ciampi

Duccio Bellini

Roberta Meucci Becucci

Firenze 3

Simone Campinoti

Ghezzi Claudia

Simone Testai

Sabrina Ramello

Firenze 4

Paolo Giovannini 

Biancastella Maienza

Luca Carti

Tatiana Passerotti

Arezzo

Bernardo Mennini

Meri Stella Cornacchini

Carlo Menci

Lucia Cherici

Mauro Conticini

Sandra Polvani

Enrico Alunni

Monia Soldani

Siena

Lorenza Bondi

Piero Ciofi

Elisabetta Pallacchi

Giorgio Carletti

Eugenia Mellea

Antonio Lavecchia

Grosseto

Luca Agresti

Priscilla Schiano

Riccardo Ciaffarafà

Anna Rita Borel

