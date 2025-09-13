Elezioni regionali in Toscana, i candidati nelle liste di Forza Italia

Ecco i candidati nelle liste di Forza Italia alle elezioni regionali 2025 in Toscana:
Massa Carrara
Jacopo Ferri
Alessia Casotti
Luigi Della Pina
Jinane Rouicha
Lucca
Deborah Bergamini
Carlo Bigongiari
Marzia Lucchesi
Giovanni Minniti
Romina Mariotti
Niccolò Alberti
Laura Lucchesi
Luca Bianchi
Pistoia
Alessandro Sabella
Anna Bruna Geri
Vittorio Sgobba
Giulia Fondi
Massimo Zucchelli
Elisa Pirrotta
Prato
Erica Mazzetti
Garbiele Agati
Eleonora Gandola
Giulio Mencattini
Veronica Versace Scopelliti
Lorenzo Paoletti
Pisa
Raffaella Bonsangue
Lorenzo Paladini
Manuela Del Grande
Roberto Sbragia
Veronica Poli
Corrado Lami
Roberta Salvadori
Marzio Innocenzi
Livorno
Chiara Tenerini
Alessandro Guarducci
Debora Bertocci
Luca Ardenghi
Barbara Cuchel
Simone Meloni
Anna Maria Dicosta
Claudio Menicagli
Firenze 1
Marco Stella
Mariagrazia Internò
Nicola Nascosti
Veronica Corti
Emanuele Roselli
Laura Morini
Vincenzo Donnarumma
Franca Petrà
Firenze 2
Saverio Zeni
Carolina Mangiapelo
Gaetano Santonocito
Patrizia Ciampi
Duccio Bellini
Roberta Meucci Becucci
Firenze 3
Simone Campinoti
Ghezzi Claudia
Simone Testai
Sabrina Ramello
Firenze 4
Paolo Giovannini
Biancastella Maienza
Luca Carti
Tatiana Passerotti
Arezzo
Bernardo Mennini
Meri Stella Cornacchini
Carlo Menci
Lucia Cherici
Mauro Conticini
Sandra Polvani
Enrico Alunni
Monia Soldani
Siena
Lorenza Bondi
Piero Ciofi
Elisabetta Pallacchi
Giorgio Carletti
Eugenia Mellea
Antonio Lavecchia
Grosseto
Luca Agresti
Priscilla Schiano
Riccardo Ciaffarafà
Anna Rita Borel