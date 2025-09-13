Se la Polonia si blinda

Beppe Boni
Se la Polonia si blinda
Politica
PoliticaElezioni regionali in Toscana, i candidati nelle liste di Toscana Rossa
13 set 2025
REDAZIONE POLITICA
Elezioni regionali in Toscana, i candidati nelle liste di Toscana Rossa

Tutti i nomi per provincia. Si vota domenica 12 e lunedì 13 ottobre 2025, con eventuale secondo turno di ballottaggio due settimane dopo, il 26 e 27

Per approfondire:

Ecco i candidati nelle liste di Toscana Rossa alle elezioni regionali 2025 in Toscana:

Arezzo

Antonelli Alessio

Marri Camilla Carola

Vichi Mirko

Messina Giulia

Guerrini Daniele

Bertini Tatiana

Pellegrini Jacopo

Aguilar Guadalupe

Firenze 1

Cassai Sara

Cervini Fulvio Paolo

Fusi Maria Piera

Ridolfi Giorgio

Del Bianco Tania

Armidelli Sirio

Ciompi Maddalena

Palandri Lorenzo

Firenze 2

Quaranta Francesco

Bertini Tatiana

Matteini Antonio

Nutini Silvana

Valboni Alessandro

Carbonai Carlotta

Firenze 3

Bufano Pietro

Fusi Maria Piera

Aloi Mattia

Bencini Alice

Firenze 4

Cervini Fulvio Paolo

Boschi Daniela

Targetti Sandro

Romano Elisa

Grosseto

Soldatini Lamberto

Marri Camilla Carola

Nannerini Andrea

Tognetti Tamara

Livorno

Lupi Benedetto

Benedetti Arianna

Rossi Paolo

Lombardi Denise

Niccolai Leonardo

Ficcanterri Catiuscia

Mainardi Dario

Mangiantini Letizia

Lucca

Trasatti Francesca

Pelleriti Matteo

Pergola Maria

Ricci Giovanni

Medici Bianca

Giorgi Alberto

Ouahibi Wafa

Bertozzi Rodolfo

Massa-Carrara

Trasatti Francesca

Fialdini Aldo

Ghignoli Stefania

Balatri Roberto

Pisa

Manicardi Caterina

Bruno Giovanni

Carnevale Simona

Bernardeschi Antonio, detto Pitto

Casalini Fabrizia

Teotino Simone Stefano

Benedetti Arianna

Magni Emanuele Rocco

Pistoia

Daghini Roberto Lido

Barnaba Rosa

Bigagli Sandro

Pergola Maria

Balatri Roberto

Luporini Martina

Prato

Chiti Marco

Battaglieri Paola

Bigagli Sandro

Santini Eva

Lupetti Fabio

Barnaba Rosa

Siena 

Aguilar Guadalupe

Checcucci Loriano

Coppi Raissa

Pellegrini Jacopo

Barbato Serena

Ladu Francesco

