Elezioni regionali in Toscana, i candidati nelle liste di Toscana Rossa

Ecco i candidati nelle liste di Toscana Rossa alle elezioni regionali 2025 in Toscana:
Arezzo
Antonelli Alessio
Marri Camilla Carola
Vichi Mirko
Messina Giulia
Guerrini Daniele
Bertini Tatiana
Pellegrini Jacopo
Aguilar Guadalupe
Firenze 1
Cassai Sara
Cervini Fulvio Paolo
Fusi Maria Piera
Ridolfi Giorgio
Del Bianco Tania
Armidelli Sirio
Ciompi Maddalena
Palandri Lorenzo
Firenze 2
Quaranta Francesco
Bertini Tatiana
Matteini Antonio
Nutini Silvana
Valboni Alessandro
Carbonai Carlotta
Firenze 3
Bufano Pietro
Fusi Maria Piera
Aloi Mattia
Bencini Alice
Firenze 4
Cervini Fulvio Paolo
Boschi Daniela
Targetti Sandro
Romano Elisa
Grosseto
Soldatini Lamberto
Marri Camilla Carola
Nannerini Andrea
Tognetti Tamara
Livorno
Lupi Benedetto
Benedetti Arianna
Rossi Paolo
Lombardi Denise
Niccolai Leonardo
Ficcanterri Catiuscia
Mainardi Dario
Mangiantini Letizia
Lucca
Trasatti Francesca
Pelleriti Matteo
Pergola Maria
Ricci Giovanni
Medici Bianca
Giorgi Alberto
Ouahibi Wafa
Bertozzi Rodolfo
Massa-Carrara
Trasatti Francesca
Fialdini Aldo
Ghignoli Stefania
Balatri Roberto
Pisa
Manicardi Caterina
Bruno Giovanni
Carnevale Simona
Bernardeschi Antonio, detto Pitto
Casalini Fabrizia
Teotino Simone Stefano
Benedetti Arianna
Magni Emanuele Rocco
Pistoia
Daghini Roberto Lido
Barnaba Rosa
Bigagli Sandro
Pergola Maria
Balatri Roberto
Luporini Martina
Prato
Chiti Marco
Battaglieri Paola
Bigagli Sandro
Santini Eva
Lupetti Fabio
Barnaba Rosa
Siena
Aguilar Guadalupe
Checcucci Loriano
Coppi Raissa
Pellegrini Jacopo
Barbato Serena
Ladu Francesco