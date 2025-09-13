Elezioni regionali in Toscana, i candidati nelle liste di Noi Moderati

Ecco i candidati nelle liste di Noi Moderati alle elezioni regionali 2025 in Toscana:
Arezzo
Casucci Marco Rosini Sonia Bagni Marco Valerio Beatrice Claudia Norcini Alessandro Jogna Prat Mara Rossi Elio Kanymet Zhamilia
Firenze 1
Jacopo Lotti Baldini Maria Teresa Ulmi Andrea Claudia Beatrice Luca Marinari Wanda Vinci
Firenze 2
Marco Casucci Claudia Beatrice Cristiano Notario Carolini Crimeni
Firenze 3
Giorgio Tulli Sonia Rosini Paolo D’Addario
Firenze 4
Gaetano Riviello Sonia Rosini
Grosseto
Andrea Ulmi Angela Amante Michele Bartalini Nadia Benucci
Livorno
Angelica Macelloni Matteo Macchioni Michelle Odelin Massimo Rossi
Lucca
Maria Teresa Baldini Simone Simonini Eva Bartoli Paolo Bianchi Martina Campini Stefano Gaddi Anna Maria Martiri Savino Lorusso
Massa
Predieri Marco Baldini Maria Teresa Lotti Jacopo
Pisa
Paolo D'Addario; Caterina Crimeni: Paolo Fidanzi; Elisabetta Salvadori; Luca Marinari; Mariangela Baldi; Alessandro Giorgi.
Pistoia
Gianluca Iori Antonio vanna Gambetta Andrea Maestrini Luigina Cersomino Maria de Pietri a Gabriella Venusia Ducci
Prato
Luigina Cersomino Luca Marinari Angelica Macelloni Alessandro Giorgi
Siena
Gian Maria Rossi Evelise Didonato Pier Luigi Bacconi Giorgia Ballerini Samuele Socci