Elezioni regionali in Toscana, i candidati nelle liste di Noi Moderati

Tutti i nomi per provincia. Si vota domenica 12 e lunedì 13 ottobre 2025, con eventuale secondo turno di ballottaggio due settimane dopo, il 26 e 27

Elezioni regionali 2025 in Toscana: si vota domenica 12 e lunedì 13 ottobre 2025, con eventuale secondo turno di ballottaggio due settimane dopo, il 26 e 27

Ecco i candidati nelle liste di Noi Moderati alle elezioni regionali 2025 in Toscana:

Arezzo

Casucci Marco Rosini Sonia Bagni Marco Valerio Beatrice Claudia Norcini Alessandro Jogna Prat Mara Rossi Elio Kanymet Zhamilia

Firenze 1

Jacopo Lotti Baldini Maria Teresa Ulmi Andrea Claudia Beatrice Luca Marinari Wanda Vinci

Firenze 2

Marco Casucci Claudia Beatrice Cristiano Notario Carolini Crimeni

Firenze 3

Giorgio Tulli Sonia Rosini Paolo D’Addario

Firenze 4

Gaetano Riviello Sonia Rosini

Grosseto

Andrea Ulmi Angela Amante Michele Bartalini Nadia Benucci

Livorno

Angelica Macelloni Matteo Macchioni Michelle Odelin Massimo Rossi

Lucca

Maria Teresa Baldini Simone Simonini Eva Bartoli Paolo Bianchi Martina Campini Stefano Gaddi Anna Maria Martiri Savino Lorusso

Massa

Predieri Marco Baldini Maria Teresa Lotti Jacopo

Pisa

Paolo D'Addario; Caterina Crimeni: Paolo Fidanzi; Elisabetta Salvadori; Luca Marinari; Mariangela Baldi; Alessandro Giorgi.

Pistoia

Gianluca Iori Antonio vanna Gambetta Andrea Maestrini Luigina Cersomino Maria de Pietri a Gabriella Venusia Ducci

Prato

Luigina Cersomino Luca Marinari Angelica Macelloni Alessandro Giorgi

Siena

Gian Maria Rossi Evelise Didonato Pier Luigi Bacconi Giorgia Ballerini Samuele Socci

