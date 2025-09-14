Se la Polonia si blinda

Se la Polonia si blinda
Ciclovia della Sieve, ecco la svolta. Via ai lavori per la pista dei tre laghi
14 set 2025
PAOLO GUIDOTTI
Cronaca
Ciclovia della Sieve, ecco la svolta. Via ai lavori per la pista dei tre laghi

Il percorso sarà lungo 60 chilometri e costerà 5 milioni di euro: passerà dal Bilancino, Montelleri e Londa

Si potrà andare in bici da Londa fino a Barberino, percorrendo le campagne e il lungo Sieve e attraversando sei Comuni. Del progetto se ne parla da almeno dieci anni, ma ora i finanziamenti ci sono ed anche il cantiere. È la "Ciclovia della Sieve – Itinerario dei tre laghi". I tre laghi sono quello di Bilancino, il lago di Montelleri a Vicchio e infine il lago di Londa, e il percorso sarà lungo sessanta chilometri.

Non una pista ciclabile, ma una ciclovia, con tratti anche ad uso promiscuo. "La ciclovia mugellana farà parte di una vera e propria rete europea – spiega l’architetto Giuseppe Rosa dell’Unione montana dei Comuni del Mugello - , e in particolare del tratto Velo 7, che unisce Capo Nord a Malta, e il Brennero alla Sicilia con la Ciclovia del Sole. I nostri 60 km non sono quindi isolati e fine a se stessi". L’opera, che sarà gestita dall’Unione - vede un finanziamento di circa 5 milioni di euro: quattro li ha messi a disposizione la Regione Toscana, un milione è a carico di RFI.

Il percorso ricomprenderà gran parte – ma non tutti – i tratti eco-turistici, realizzati anni fa, e molto utilizzati dai Mugellani. Così si utilizzerà la pista tra Dicomano e Contea, quella tra Borgo San Lorenzo e Sagginale, e il percorso lungosieve tra Sagginale e Pontavvicchio.

Sarà anche l’occasione per risistemarli e rimetterli a nuovo, visto che adesso i sentieri sono chiusi a causa di alcune frane, e anche per l’incuria nella quale sono stati spesso lasciati dai Comuni. I lavori hanno preso avvio da Scarperia e San Piero, nell’area di Massorondinaio, al ponte ai Noci. Ci sarà un collegamento con Scarperia e poi si scenderà – in attesa che si sciolga il nodo della variante davanti a Cafaggiolo – verso Borgo San Lorenzo. Così la ciclovia lambirà l’area produttiva e commerciale tra San Piero e Borgo San Lorenzo. "La ciclovia – ha spiegato Rosa - risponde a tre target. Da una parte c’è l’utilizzo attuale, quello del percorso breve per le passeggiate. Poi c’è un obiettivo medio, offrire un percorso idoneo per la mobilità casa – scuola, casa – lavoro, casa – centri commerciali, da raggiungere in bici. Infine c’è l’utilizzo di percorrenze più lunghe, per i cicloturisti".

Paolo Guidotti

