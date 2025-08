Pista ciclopedonale sull’Arno. Nuovi alberi a Ellera, ma è polemica

Ha preso il via la sistemazione del giardino di Ellera, ripensato per ridurre l’impatto della pista ciclo/pedonale dell’Arno, il cui tracciato, via via che prende forma solleva nuove perplessità. In questi giorni sono stati posizionati i tavoli e le panchine; mentre la staccionata in legno è stata spostata verso il muro. Inoltre è iniziato lo smontaggio del vecchio sentiero in autobloccanti di calcestruzzo, così da dare più respiro al prato, come chiesto dagli abitanti da sempre critici al passaggio del tracciato per le due ruote in stabilizzato nel bel mezzo del giardino pubblico.

La soluzione "di compromesso" è stata adottata dopo che, per motivi di sicurezza, il Genio civile ha imposto di spostare la ciclabile dalla sponda a sopra il giardino. "La sistemazione dell’area di Ellera – ha spiegato il vicesindaco Tommaso Manzini, rispondendo all’interrogazione del consigliere David Tanganelli – sarà completata con la piantumazione di nuovi alberi, a ottobre".

Allo stesso tempo si lavora anche alla sistemazione del lungarno del Girone mentre a Compiobbi sono arrivati i cartelli del percorso, che mostra evidenti criticità, soprattutto perché ci sono tratti in promiscuo, dove la bicicletta va condotta a mano. "Ci faremo ridere dietro dai cicloturisti europei, quando resteranno insabbiati nella spiaggetta del Canapo, dovranno salire le scale e la gronda del Pignino con le borse laterali schiacciate nel muro o sul marciapiede di Ellera sempre invaso dalle auto per culminare quindi con l’invito ai ciclisti a prendere il treno perché – osservano dal Comitato cittadino Compiobbi Ellera – la pista a Compiobbi si interrompe".

Daniela Giovannetti