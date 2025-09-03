Sicurezza, sit-in dei cittadini sotto la prefettura di Firenze

Parigi e Roma collaborino

3 set 2025
ROSSELLA CONTE
Lunedì la protesta in via Cavour. Il coordinamento Insieme per la sicurezza: "Servono più controlli"

Simone Gianfaldoni (foto Marco Mori/New Press Photo)

Firenze, 3 settembre 2025 – Un presidio davanti alla prefettura per denunciare “una situazione ormai fuori controllo” sul fronte della sicurezza. Lunedì 8 settembre alle 10.30 il Cordinamento Insieme per la sicurezza  tornerà a far sentire la propria voce con un sit-in in via Cavour 2, per chiedere maggiore attenzione ai problemi di criminalità che colpiscono il quartiere e diverse altre zone della città.

“Negli ultimi mesi i fatti di cronaca a San Jacopino hanno evidenziato un aumento della criminalità – spiega il presidente del comitato Cittadini attivi San Jacopino, Simone Gianfaldoni –. C’è bisogno di un’inversione di marcia, perché questa situazione non è più tollerabile”. Il gruppo dei residenti, da anni impegnato a segnalare criticità e disagi, sottolinea come le difficoltà siano diffuse in tanti quartieri fiorentini: “La nostra protesta vuole riportare l’attenzione sulla sicurezza in tutta Firenze, non solo a San Jacopino”.
Il documento che verrà consegnato al prefetto conterrà richieste precise, tra cui un rafforzamento delle misure di prevenzione e un aumento degli agenti sul territorio. “Da sempre siamo vicini alle forze dell’ordine, che lavorano in condizioni difficili – aggiunge Gianfaldoni –. Ma la mancanza di personale fa sì che riescano appena a coprire i servizi ordinari, senza poter dare ai cittadini le risposte che attendono”.
Il sit-in, spiegano gli organizzatori, non vuole essere solo una protesta, ma anche un appello diretto alle istituzioni: più sicurezza, più controlli e una maggiore presenza dello Stato nelle strade. “I cittadini – conclude Gianfaldoni – chiedono soltanto di poter vivere con tranquillità i propri quartieri”.
