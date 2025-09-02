Ringhio di pace
Doriano Rabotti
Ringhio di pace
Cronaca
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Aggressione tramviaSito sessistaViolenza sessuale FirenzeVintedAeroporto PeretolaAllerta meteo
Acquista il giornale
CronacaFirenze, terrore del negozio: tentò la rapina e aggredì la negoziante, arrestato
2 set 2025
REDAZIONE FIRENZE
WhatsAppXPrint
  1. La Nazione
  2. Firenze
  3. Cronaca
  4. Firenze, terrore del negozio: tentò la rapina e aggredì la negoziante, arrestato

Firenze, terrore del negozio: tentò la rapina e aggredì la negoziante, arrestato

La vicenda dello scorso 2 agosto nel negozio Svapos di via Toselli: la commerciante riuscì a reagire. Le immagini delle telecamere di sicurezza mostrarono quei minuti di paura. La Squadra Mobile ha eseguito l’ordinanza di custodia cautelare in carcere

Firenze, terrore del negozio: tentò la rapina e aggredì la negoziante, arrestato
Per approfondire:

Firenze, 2 settembre 2025 – È finito in carcere il 32enne accusato della tentata rapina aggravata avvenuta lo scorso 2 agosto all'interno del negozio 'Svapos' di via Toselli a Firenze. L'uomo, armato di coltello e con il volto coperto, era stato messo in fuga dal coraggioso intervento della titolare, rimasta lievemente ferita.

Nel pomeriggio di lunedì 1 settembre la Squadra Mobile di Firenze ha dato esecuzione all'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dalla competente autorità giudiziaria, al termine delle indagini che hanno portato all'identificazione del presunto responsabile.

T15CUE_
Un momento della rapina ripresa dalle telecamere di sicurezza dell'esercizio commerciale

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il 32enne era entrato nell'esercizio commerciale minacciando la titolare nel tentativo di impossessarsi dell'incasso. La reazione decisa della donna - che ha colpito ripetutamente l'aggressore - ha fatto però fallire il colpo. Nella fuga, il rapinatore ha spinto con forza la porta del negozio, colpendo la titolare al volto: le lesioni riportate sono state giudicate guaribili in tre giorni. Dopo le formalità di rito, l'uomo è stato trasferito nel carcere di Sollicciano, dove resta a disposizione dell'autorità giudiziaria.

"Siamo contenti per questo provvedimento – dice l’assessore comunale alla Sicurezza Andrea Giorgio – Ringraziamo le forze dell'ordine per questo intervento che dà un segnale forte soprattutto all'esercente che aveva espresso la sua preoccupazione perché la persona che aveva tentato la rapina, tra l'altro noto alle forze di polizia, era libera".

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata