Firenze, terrore del negozio: tentò la rapina e aggredì la negoziante, arrestato

Firenze, 2 settembre 2025 – È finito in carcere il 32enne accusato della tentata rapina aggravata avvenuta lo scorso 2 agosto all'interno del negozio 'Svapos' di via Toselli a Firenze. L'uomo, armato di coltello e con il volto coperto, era stato messo in fuga dal coraggioso intervento della titolare, rimasta lievemente ferita.

Nel pomeriggio di lunedì 1 settembre la Squadra Mobile di Firenze ha dato esecuzione all'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dalla competente autorità giudiziaria, al termine delle indagini che hanno portato all'identificazione del presunto responsabile.

Un momento della rapina ripresa dalle telecamere di sicurezza dell'esercizio commerciale

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il 32enne era entrato nell'esercizio commerciale minacciando la titolare nel tentativo di impossessarsi dell'incasso. La reazione decisa della donna - che ha colpito ripetutamente l'aggressore - ha fatto però fallire il colpo. Nella fuga, il rapinatore ha spinto con forza la porta del negozio, colpendo la titolare al volto: le lesioni riportate sono state giudicate guaribili in tre giorni. Dopo le formalità di rito, l'uomo è stato trasferito nel carcere di Sollicciano, dove resta a disposizione dell'autorità giudiziaria.

"Siamo contenti per questo provvedimento – dice l’assessore comunale alla Sicurezza Andrea Giorgio – Ringraziamo le forze dell'ordine per questo intervento che dà un segnale forte soprattutto all'esercente che aveva espresso la sua preoccupazione perché la persona che aveva tentato la rapina, tra l'altro noto alle forze di polizia, era libera".