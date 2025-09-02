Sanità in lutto, è morto a Firenze l'epidemiologo Domenico Palli. “Colonna portante di Ispro”

Firenze, 2 settembre 2025 - È morto a Firenze l'epidemiologo Domenico Palli, per anni direttore e colonna portante dell'Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica (Ispro), che lo ricorda ed esprime il suo cordoglio. La direzione di Ispro "si stringe alla famiglia e alle persone a lui vicine in questo momento di dolore condiviso, ricordando l'illustre collega per il prezioso contributo e l'indispensabile supporto dato per tanti anni alla ricerca e alla lotta contro il cancro”.

Già direttore della struttura complessa di epidemiologia molecolare e nutrizionale, il direttore Palli è stato a capo negli ultimi anni della sua vita lavorativa della Struttura Complessa 'Epidemiologia dei Fattori di Rischio e degli Stili di Vità ed è stato un epidemiologo di riferimento a livello nazionale con numerose pubblicazioni. "Il direttore Palli - Ha commentato la direttrice generale Simona Dei - con il suo lavoro ha segnato lo sviluppo e il consolidamento di Ispro negli anni e noi continueremo a lavorare fedeli al suo insegnamento mantenendo viva la sua memoria nella mission aziendale".