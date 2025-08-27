E’ morto Alessandro Scarafuggi. Direttore sanitario dell’Asl per 5 anni

Cordoglio per il decesso improvviso e prematuro di Alessandro Scarafuggi, 73 anni, ex direttore sanitario dell’Asl Massa Carrara, poi di Pistoia e per anni direttore sanitario dell’Asl di Empoli. E’ morto lunedì sera nella sua abitazione di Lastra a Signa. Il dottor Scarafuggi era arrivato a Massa nel’ottobre 2002 in sostituzione di Pietro Giorgio Magnani ed è rimasto fino a febbraio 2007. Nei cinque anni sono molto i primariati che ha assegnato. Allora l’Opa non era ancora Fondazione ma sotto l’egida Asl. L’individuazione delle responsabilità nell’Opa rappresentavano allora un elemento indispensabile per il consolidamento dell’esperienza Cnr e per la realizzazione della Fondazione “Monasterio”.

Durante la sua direzione furono investiti diversi milioni di euro per le ristrutturazioni degli ospedali e delle sedi territoriali,per l’acquisto di apparecchiature diagnostiche d’avanguardia, fu realizzato a Carrara il nuovo reparto di Neurologia, organizzato l’’Hospice realizzato in partnership con la Fondazione Don Gnocchi a Casa Ascoli.. All’Opa venne aperto il Dipartimento materno infantile atteso da decenni. Istituiì la degenza ostetrica con 24 posti letto, il nido con 22 culle,la degenza ginecologica con 22 letti, e altrettanti in quella pediatica, oltre all’assistenza neonatale di secondo livello adiacenza al reparto operatorio e sale parto e travaglio con due aree di assistenza per le incubatrici,. Poi il blocco operatorio con due sale, l’area attrezzata per il parto in acqua, il day hospital di ostetricia e ginecologia, gli ambulatori.

Dal 2020 il dottor Scarafuggi era direttore sanitario a Pistoia di una grossa struttura Agrabah, associazione genitori per l’autismo. Lascia la moglie dottoressa Annalisa, medico di famiglia, i figli Giovanni e Anna.

Il presidente della Regione Eugenio Giani ricorda "la competenza e la passione che hanno sempre contraddistinto il suo impegno come dirigente della sanità toscana".