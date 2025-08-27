Frane e dissesto idrogeologico. Fondi dalla Regione: la mappa

Rischio frane e dissesto idrogeologico: dalla Regione risorse per la difesa del suolo. La giunta regionale, con la delibera dell’11 agosto, ha rimodulato le risorse destinate ai progetti infrastrutturali dei Comuni. Saranno ripartite secondo criteri di priorità, un’opera alla volta per ciascuna area interna. "Continua l’impegno della Regione nell’opera di messa in sicurezza dei territori con risorse destinate a interventi di manutenzione e prevenzione - dice il presidente Eugenio Giani - Parliamo di opere destinate ad assicurare costante attenzione verso la cura del patrimonio ambientale e territoriale e a tutela delle comunità".

Nel dettaglio, la Regione interviene a Fosdinovo per il ripristino di via Fravizzola, interessata da un movimento franoso e finanzia, fra gli altri, il Comune di Zeri per i lavori in località Colombara e Castoglio. Al Comune di Bagnone vanno le risorse per i lavori di consolidamento e messa in sicurezza del versante lungo la strada Corlaga – Agnetta, mentre nel comune di Comano si interviene per la manutenzione straordinaria nella località di Torsana, a Fivizzano per la messa in sicurezza della viabilità interna nel paese di Viano e a Tresana gli interventi riguardano il consolidamento del movimento franoso lungo la strada comunale.