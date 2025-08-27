Gran finale dell’estate tra anni ’80 e ‘fuochi’

Sulle note dei Pink Floyd e altri artisti degli anni 80, i fuochi d’artificio da piazza Bad Kissingen hanno illuminato la domenica sera di Marina di Massa. Un successo di pubblico l’evento “Gli anni 80, il ritorno”, il grande party di fine estate con Sabrina Salerno. Una folla di tutte le età: giovani, famiglie, villeggianti e qualche turista. Silenzio per tutto il tempo dello spettacolo dei fuochi. Ppubblico sulle panchine, sull’erba, davanti ai murales ispirati alla Guang Rong sul pontile, nei locali e alle finestre delle case. Non sono mancati applausi alla fine e tanti commenti positivi soprattutto dai più piccoli. Da piazza Betti un mega schermo contava i minuti all’inizio dello show. Lo sciame di gente è tornato in piazza Betti riempiendola tutta, per l’arrivo della grande ospite. "Ora dovrebbe arrivare lei",una signora commenta fra il pubblico l’arrivo di Sabrina Salerno.

Dopo vari passaggi di musica e danze, una coreografia con un corpo di ballo ha annunciato l’arrivo della cantante che ha calcato fin da subito la scena con la sua grinta. Tanti cellulari puntati sul palco per fotografarla e un serrato controllo intorno al palco. "Siete pronti per ballare? Sì o no? Non vi sento?", dice al pubblico e un susseguirsi di “Boys”, “SIamo donne” e altri dei suoi successi. "A Marina di Massa celebriamo insieme la chiusura di un’estate ricca di emozioni, incontri e momenti indimenticabili – ha commentato il sindaco di Massa Francesco Persiani –. Lo facciamo con il classico spettacolo pirotecnico e un evento speciale, che unisce musica, divertimento e un sincero saluto a tutti i turisti che hanno scelto il nostro territorio per le loro vacanze. Sabrina Salerno, artista amatissima dal pubblico di ogni età, ha saputo regalare energia e spettacolo in una serata tutta da vivere."

Il sindaco ha voluto ringraziare per l’impegno di tutti coloro che hanno lavorato per rendere possibile l’evento, dalle forze dell’ordine, ai volontari, gli operatori turistici e commerciali che hanno contribuito a rendere la città di Massa accogliente e vivace per tutta la stagione. E di pari passo i cittadini e gli ospiti che hanno contribuito a rendere straordinaria la stagione estiva nel territorio. Poi balli e canti per tutta la serata. "C’è tanta voglia di divertirsi e stare bene insieme. Ci voleva un pò di vita qui a Marina di Massa. Sono della Versilia, ma a volte vengo qui da amici che spesso fanno notare che la zona è un pò morta lungo la settimana" ha commentato Elisa Federigi Per una sera hanno lavorato quasi tutte le attività, in particolare ristoranti, pizzerie al taglio fino a mezzanotte inoltrata, e bar. Qualche lamentela per trovare parcheggi: "Non è stato facile. Ho dovuto parcheggiare un pò distante e c’era molto traffico sul lungomare –si è unito Marco, in compagnia della sua famiglia –.Alla fine però ci siamo divertiti con i bambini e siamo stati bene."

Manuela Orsini Merani