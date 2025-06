Concertone anni Novanta. Tornano Jalisse, Corona. Audio 2 e Dirotta su Cuba

Sarà una serata “Ritorno ai ‘90” sulle ali della musica l’appuntamento del 25 luglio alle 21 nel Giardino di Palazzo Mediceo. Tra gli artisti amarcord non mancheranno Jalisse, Alessandro Canino, gli Audio 2, Massimo di Cataldo, Los Locos, Dirotta su Cuba, Corona grazie alla direzione artistica di FFranca Dini (condurrà Carlo Fontana). "Ci attende un’estate ricca di eventi di qualità – sottolinea il sindaco Lorenzo Alessandrini – anche legati alla mostra in corso al Mediceo e che sta riscuotendo un grande successo, in termini di presenze e di apprezzamenti". "Il concerto sarà il principale evento collaterale alla mostra ma non l’unico – spiega Davide Monaco, direttore generale della Fondazione Terre Medicee – un appuntamento che ci porterà indietro di trent’anni, per una immersione nel panorama musicale che ha fatto da sottofondo alle nostre giornate, accompagnando emozioni, esperienze, persone con le quali abbiamo condiviso e condividiamo la nostra vita". Dopo “Ritorno agli ‘80”, l’immersione negli anni ‘60 e ‘70 con la Bussola di Sergio Bernardini e i personaggi che l’hanno animata, ecco un’altra occasione per rispolverare una memoria ricca di storie, personaggi, mode e melodie. Il concertone del 25 luglio sarà anticipato da due serate hit estate giovani che porteranno a Seravezza nuovi talenti chiamati a esibirsi, anche con canzoni anni ‘90, dinanzi a una giuria con i più grandi nomi del mondo musicale.

"Non è stato semplice mettere insieme un tale cast - spiega Franca Dini, direttore artistico del concertone – e trovare artisti di fama nazionale e internazionale da intercettare in questo periodo di serate e tour ma con Carlo Fontana siamo pienamente riusciti nell’operazione". "Sono onorato di presentare questo concerto – aggiunge Carlo Fontana – sarà una serata spettacolare, gli anni ‘90, come gli ‘80, hanno cambiato il modo di fare musica e sul palco avremo artisti rappresentativi di quel decennio. Ho preparato la scaletta confrontandomi con ognuno di loro, per tirare fuori il meglio di quegli anni". Nel corso della serata sarà consegnato anche il premio alla carriera a Mauro Repetto degli “883” e non mancheranno filmati con testimonianze di quegli incredibili anni. I biglietti sono già acquistabili on line sul sito TicketOne.

Francesca Navari