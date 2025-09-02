Aeronautica, cambio al comando dell'Isma di Firenze

Firenze, 1 settembre 2025 - Cambio al comando dell'Istituto di scienze militari aeronautiche di Firenze. Mercoledì prossimo si terrà la cerimonia di avvicendamento alla guida dell'Isma e del presidio militare aeronautico: il generale Giovanni Francesco Adamo lascia l'incarico al generale Edi Turco. L'evento sarà presieduto dal comandante delle Scuole dell'Aeronautica militare e 3ª Regione aerea, generale Francesco Vestito, alla presenza delle massime autorità civili, militari e religiose della città. Adamo lascia il comando dell'ente di alta formazione dell'Aeronautica militare dopo due anni, caratterizzati, si spiega in una nota, "da eventi che hanno coinvolto la Città di Firenze e che hanno consolidato il legame che da oltre 85 anni unisce la Scuola di guerra aerea, così com'è conosciuta dai fiorentini, e il capoluogo toscano". Sul piazzale bandiera dell'Istituto, dove si svolgerà la cerimonia, sarà schierato il personale dell'ente, i frequentatori del corso normale master e gli allievi della Scuola militare aeronautica Giulio Douhet. Inoltre saranno presenti i Gonfaloni della Città di Firenze, della Regione Toscana e della Città Metropolitana, insieme ai labari delle Associazioni combattentistiche d'arma.