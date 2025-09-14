Morto in moto sotto gli occhi della moglie, scia senza fine di incidenti mortali

Arezzo, 14 settembre 2025 – “Forza ragazzi!”, ripeteva col sorriso di chi affronta la vita senza mollare. Quelle parole ora sono scritte sui biglietti lasciati davanti al ristorante, ma declinati al singolare: “Forza ragazzo, sarai sempre con noi”. Le parole di Emanuele Di Rocco sono diventate quelle dei tanti aretini che lo conoscevano e frequentavano quel “Passaparola” diventato un punto di riferimento in città per una pizza e una serata tra amici. Lui, è morto a 50 anni nello schianto con la moto. L’ennesimo che segna sei vittime in due mesi, bilancio pesante di un’estate con tanti incidenti gravi, soprattutto in sella alle moto.

Venerdì pomeriggio Emanuele Di Rocco tornava a casa dopo il turno al ristorante. Era alla guida della sua moto e percorreva via Anconetana, arteria di grande scorrimento alle porte del centro. Non è chiaro come e perché sia accaduto l’impatto con un’auto in un punto dove l’asfalto piega in una semicurva. Lo seguiva la moglie, alla guida della sua auto e proprio lei ha assistito alla tragedia in diretta. L’impatto è stato violento, una ferita gravissima alla gamba, e traumi da caduta per il ristoratore. Le sue condizioni sono apparse subito critiche ai soccorritori che lo hanno stabilizzato e poi trasferito con Pegaso al Cto di Careggi. Emanuele non ce l’ha fatta. Solo qualche giorno fa ripeteva ai clienti del suo locale le parole che hanno accompagnato tutta la sua vita: “Forza ragazzi!”