Volontaria travolta in via Gramsci. Lotta per la vita: città sotto choc

Stava uscendo dal turno di prenotte effettuato alla Misericordia di Quinto, dove fa la volontaria, quando, all’altezza del civico 560, è stata investita da un’auto e sbalzata per diversi metri. Un impatto devastante quello avvenuto giovedì alle 22,30 in via Gramsci, con conseguenze gravissime per una ragazza di 29 anni trasportata al pronto soccorso di Careggi in codice rosso e in condizioni disperate. Subito è apparsa la gravità dell’incidente e immediatamente sono scattati i soccorsi. La squadra a bordo di un mezzo medicalizzato della Misericordia di Sesto, inviata dal 118, ha stabilizzato la vittima dell’investimento prima del trasferimento in ospedale, purtroppo in pericolo di vita per le tante ferite e lesioni riportate. La ragazza è stata portata subito in sala operatoria dove i medici hanno effettuato un intervento per cercare di arginare la situazione sembrata subito gravissima, con una prognosi riservata.

In via Gramsci è intervenuto, poco prima di mezzanotte, anche un equipaggio del nucleo radiomobile della Compagnia Carabinieri di Signa che ha effettuato tutti i rilievi per cercare di risalire alla dinamica dell’investimento da parte di una utilitaria. Dinamica ancora in corso di accertamento e di verifica anche grazie ad alcune testimonianze. Sono stati effettuati, come di prassi in questo caso, anche gli esami tossicologici a carico del conducente della macchina coinvolta nell’incidente i cui esiti, ieri ancora in fase di accertamento, non sono stati resi noti. Per permettere le operazioni via Gramsci, la direttrice principale di Sesto da e per Firenze, è stata chiusa al traffico a lungo in entrambe le direzioni con la possibilità di passaggio solo ai mezzi di soccorso. Fasi concitate seguite, con una crescente angoscia, da tante persone che abitano in zona e anche da chi era presente alla Misericordia e nei circoli della zona. Angoscia che, ieri, ha attanagliato tutta Sesto che si è stretta intorno alla famiglia della ragazza, molto conosciuta ed apprezzata, aggrappandosi ad un filo esile e sperando in un miracolo.

Sandra Nistri