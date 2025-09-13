C’è "Sportassieve" . Tutto il paese in festa

di Leonardo BartolettiIl parco fluviale di Pontassieve torna ad essere una grande arena sportiva per accogliere la nuova edizione di Sportassieve. Oggi, sabato 13 settembre, e domani, domenica 14, sarà possibile per tutti provare tante discipline sportive e conoscere tutta l’offerta che le società del territorio proporranno per questa stagione.

Una lunga lista di discipline quest’anno presenti: basket, tiro con l’arco, ginnastica artistica, calcio, pallavolo, tai chi e qi gong, subacquea, boxe, escursionismo, pallamano, tennis, pattinaggio, rugby, karate, pallanuoto, t-rafting, sci, wushu kung fu, tennistavolo, judo, yoga, bocce, baseball, pesca sportiva, danza classica, hip hop, break dance, modern, swing, boogie woogie, rock’n roll, country line-dance, pole dance, tennis per persone con disabilità, attività fisica adattata, ginnastica metodo biodanza.

Oltre alla possibilità di provare gli sport dalle 15 di oggi e l’intera giornata di domani, si alterneranno numerose esibizioni sul palco, presentazioni delle attività sportive della prossima stagione, dimostrazioni presso gli stand, premiazioni alle società sportive. Domani alle 11, inoltre, incontro aperto a tutti in occasione della di presentazione del progetto - realizzato dalla Polisportiva Sieci - intitolato "Sieci Social Sport". Sempre domani, tutto il giorno, torna "Atleta di Sportassieve", prova almeno dieci sport e vinci il gadget di Sportassieve.

L’iniziativa vede tra le sue sedi di svolgimento anche la piscina comunale con prove di subacquea sabato pomeriggio e domenica mattina (prenotazioni tel. 348-0710227) e pallanuoto domenica mattina (prenotazioni direttamente allo stand il sabato, oppure con WhatsApp o sms al 339-5464328).

La manifestazione è possibile anche grazie al contributo di Bcc Pontassieve e di Generali Italia agenzia di Pontassieve, al supporto di Croce Azzurra e Misericordia di Pontassieve, alla collaborazione di Casa del popolo e Gs La Torre. L’animazione è curata da Radiosieve ed il riatoro rimane aperto tutto il giorno a cura di Casa del Popolo.

Lo scorso anno Sportassieve fu un vero successo, con attività al lavoro per l’intera durata dell’evento e tante persone - soprattutto ragazzi - all’opera. Un apprezzamento la cui replica e’ attesa anche per questo fine settimana.