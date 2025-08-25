Arezzo, 25 agosto 2025 – Torna l’Open Day delle associazioni sportive, la grande festa dedicata alle discipline praticate nel territorio e aperta a tutti gli appassionati, atleti e famiglie giunta quest’anno alla sua quarta edizione.

Sabato 6 settembre, dalle 15 in poi, le associazioni sportive del territorio comunale allestiranno stand informativi e proporranno esibizioni, lezioni prova e attività aperte, dando a bambini, ragazzi e adulti l’opportunità di scegliere lo sport da praticare nella stagione 2025/2026.

L’iniziativa è organizzata dal Comune di Castiglion Fiorentino con il coordinamento delle società sportive locali. Un pomeriggio di sport e socialità, dove atleti e aspiranti tali potranno scoprire e sperimentare diverse discipline: dal tennis al volley, dal judo al taekwondo, dal ballo al fitness, fino alle arti marziali, al tiro con l’arco e alle attività motorie per tutte le età.

Hanno già dato la loro adesione le seguenti associazioni: ASD Tai Chi Chuan, Podistica Il Campino, ASD Danz’Art, ASD Boxing Club Eracle, Palestra Four Fitness, Sportclub CF, Tennis Club Castiglionese, NRGym Taekwondo, ASD Olimpea, Cassero Volley, Motoclub “F. Meoni”, ASD Memento Mori Softair, US Castiglionese, Arcieri Castiglionesi, ASD Stella Polare, ASD Petrarca Pallamano, ASD Cavalieri per Caso, Le Ballet, ASD Ronda Ghibellina, CSI, Salsa Academy, ASD Judo.