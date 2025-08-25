Torna “Arezzo summer jazz festival” in Piazza della Badia

Arezzo, 25 agosto 2025 – Torna in Piazza della Badia l’appuntamento che da venticinque anni porta ad Arezzo le stelle del jazz: Arezzo Summer Jazz Festival, dal 25 al 28 agosto con un programma che prevede sei concerti e una jam session.

Tutti gli eventi inizieranno alle 21:15 e saranno a ingresso libero. La piazza, per la sua bellezza e acustica naturale, si conferma uno scenario ideale: il palco si colloca sotto l’edicola dell’ingresso dell’Istituto Tecnico Commerciale “Buonarroti”, accanto alla chiesa di Badia delle Sante Flora e Lucilla, trasformando lo spazio in un vero teatro all’aperto.

Un festival tra tradizione e nuove voci Giunto alla 25ª edizione, il festival è organizzato dal Jazz Club Arezzo con il sostegno della Fondazione Guido d’Arezzo e in collaborazione con il Comune di Arezzo. L’edizione 2025 conferma la doppia anima della rassegna: dare spazio a grandi nomi del jazz italiano senza dimenticare la valorizzazione dei talenti locali, con un cartellone vario e adatto a un pubblico eterogeneo.

Il programma completo:

 Lunedì 25 agosto

Round Midnight – con la voce intensa di Laura Falcinelli, affiancata da Giovanni Benvenuti al sax, Gianni Cinelli al pianoforte, Max Conticini al contrabbasso e Andrea Croci alla batteria. Un repertorio che spazia dai grandi classici americani alla musica pop.

ore 22:15: Superbass – formazione incentrata sul dialogo tra basso elettrico e contrabbasso con Bozorius, Max Conticini, Marco Pezzola al pianoforte e Claudio Cuseri alla batteria. Un viaggio nel mondo sonoro di Jaco Pastorius, uno dei

giganti della musica jazz contemporanea.

 Martedì 26 agosto

Italian Sketches – quartetto di spicco della scena nazionale e internazionale con Michael Rosen al sax, Guglielmo Santimoni al piano, Raffaello Pareti al contrabbasso e Fabio Casentini alla batteria. Il concerto sarà un tributo a Cole

Porter, indimenticato maestro delle colonne sonore di film e musical.

 Mercoledì 27 agosto

Jazzin’Ology – con Emanuele Caporali al sax, Enrico Orlando al pianoforte, Roberto Grigiotti al basso e Marco Pierucci alla batteria. Una serata dedicata ai grandi standard americani.

A seguire: Hard Boppin’ – quintetto formato da Francesco Giustini (tromba), Benedetto Burchini (sax), Manrico Seghi (piano), Giulio Angori (contrabbasso) e Mauro Giorgeschi (batteria). Il gruppo renderà omaggio ai Jazz Messengers di Art Blakey, protagonisti della scena hard bop degli anni ’50 e ’60.

 Giovedì 28 agosto

Classic 5tet – con Andrea Donnini alla tromba, Roberto Boncompagni al sax, Alessandro Cinelli al pianoforte, Mauro Maurizi al contrabbasso e Duccio Venturini alla batteria. Una formazione che proporrà arrangiamenti originali dei

grandi standard jazz.

Durante la serata, un suggestivo intermezzo di tango a cura del gruppo Tango Atelier.

Gran finale con la Jam Session aperta a tutti i musicisti, che potranno esibirsi nella cornice unica della piazza. Special guest: il sassofonista Alberto Mommi.