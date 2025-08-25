Il rompicapo del centrodestra

Il rompicapo del centrodestra
25 ago 2025
REDAZIONE AREZZO
Torna “Arezzo summer jazz festival” in Piazza della Badia

La assegna si terrà ad Arezzo da lunedì 25 al 28 agosto

La locandina di Arezzo Summer Jazz Festival

La locandina di Arezzo Summer Jazz Festival

Arezzo, 25 agosto 2025 – Torna in Piazza della Badia l’appuntamento che da venticinque anni porta ad Arezzo le stelle del jazz: Arezzo Summer Jazz Festival, dal 25 al 28 agosto con un programma che prevede sei concerti e una jam session.

Tutti gli eventi inizieranno alle 21:15 e saranno a ingresso libero. La piazza, per la sua bellezza e acustica naturale, si conferma uno scenario ideale: il palco si colloca sotto l’edicola dell’ingresso dell’Istituto Tecnico Commerciale “Buonarroti”, accanto alla chiesa di Badia delle Sante Flora e Lucilla, trasformando lo spazio in un vero teatro all’aperto.

Un festival tra tradizione e nuove voci Giunto alla 25ª edizione, il festival è organizzato dal Jazz Club Arezzo con il sostegno della Fondazione Guido d’Arezzo e in collaborazione con il Comune di Arezzo. L’edizione 2025 conferma la doppia anima della rassegna: dare spazio a grandi nomi del jazz italiano senza dimenticare la valorizzazione dei talenti locali, con un cartellone vario e adatto a un pubblico eterogeneo.

Il programma completo:

 Lunedì 25 agosto

Round Midnight – con la voce intensa di Laura Falcinelli, affiancata da Giovanni Benvenuti al sax, Gianni Cinelli al pianoforte, Max Conticini al contrabbasso e Andrea Croci alla batteria. Un repertorio che spazia dai grandi classici americani alla musica pop.

ore 22:15: Superbass – formazione incentrata sul dialogo tra basso elettrico e contrabbasso con Bozorius, Max Conticini, Marco Pezzola al pianoforte e Claudio Cuseri alla batteria. Un viaggio nel mondo sonoro di Jaco Pastorius, uno dei

giganti della musica jazz contemporanea.

 Martedì 26 agosto

Italian Sketches – quartetto di spicco della scena nazionale e internazionale con Michael Rosen al sax, Guglielmo Santimoni al piano, Raffaello Pareti al contrabbasso e Fabio Casentini alla batteria. Il concerto sarà un tributo a Cole

Porter, indimenticato maestro delle colonne sonore di film e musical.

 Mercoledì 27 agosto

Jazzin’Ology – con Emanuele Caporali al sax, Enrico Orlando al pianoforte, Roberto Grigiotti al basso e Marco Pierucci alla batteria. Una serata dedicata ai grandi standard americani.

A seguire: Hard Boppin’ – quintetto formato da Francesco Giustini (tromba), Benedetto Burchini (sax), Manrico Seghi (piano), Giulio Angori (contrabbasso) e Mauro Giorgeschi (batteria). Il gruppo renderà omaggio ai Jazz Messengers di Art Blakey, protagonisti della scena hard bop degli anni ’50 e ’60.

 Giovedì 28 agosto

Classic 5tet – con Andrea Donnini alla tromba, Roberto Boncompagni al sax, Alessandro Cinelli al pianoforte, Mauro Maurizi al contrabbasso e Duccio Venturini alla batteria. Una formazione che proporrà arrangiamenti originali dei

grandi standard jazz.

Durante la serata, un suggestivo intermezzo di tango a cura del gruppo Tango Atelier.

Gran finale con la Jam Session aperta a tutti i musicisti, che potranno esibirsi nella cornice unica della piazza. Special guest: il sassofonista Alberto Mommi.

