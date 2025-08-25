Montevarchi, 100mila euro per la riqualificazione dei parchi cittadini con nuovi giochi e arredi urbani

Arezzo, 25 agosto 2025 – L'Amministrazione Chiassai Martini stanzia 100.000 euro per la riqualificazione dei parchi pubblici, sia in città che nelle frazioni.

L’intervento prevede la sostituzione di giochi obsoleti o danneggiati con nuove attrezzature ludiche, l'installazione di pavimentazioni antitrauma e nuovi arredi come panchine, cestini e tavoli da picnic.

Sette saranno le aree interessate dal restyling, da Piazza della Repubblica, a via Moretti al Pestello, a Levanella in via Berlinguer, a Levane in via Bologna e via Ambra (zona Carabinieri e zona area cani) fino a Noferi, in via del Cipresso.

Il Sindaco Silvia Chiassai Martini e l' Assessore ai Lavori Pubblici Giacomo Brandi spiegano nel dettaglio il progetto:

"Appena conclusa la realizzazione del nuovo parco giochi di Rendola per un importo complessivo di 90.000 euro- spiega il Sindaco – proseguiamo con un progetto che riguarderà anche le altre aree comunali.

E' un intervento che ho fortemente voluto, attraverso un investimento importante in termini di risorse con l'obiettivo di migliorare i nostri parchi e per garantire accessibilità e fruibilità dei giochi anche ai bambini con disabilità, favorendo l'inclusione, la socialità e valorizzando i nostri luoghi.

Abbiamo seguito un criterio di priorità e di urgenza, attraverso un monitoraggio puntuale effettuato su tutte le aree verdi comunali al fine di migliorare il decoro rendendo più piacevoli e divertenti i parchi dedicati ai più piccoli e alle famiglie".

"L’intervento più significativo partirà da Piazza della Repubblica, punto di riferimento per il ritrovo e il tempo libero di tante famiglie montevarchine - prosegue l'Assessore Brandi - Qui saranno rimossi i giochi danneggiati e sostituiti con nuove torri con scivoli, l'installazione di pavimentazione antitrauma in mattonelle, una nuova casetta e una nuova altalena.

La manutenzione riguarderà anche le due altalene inclusive e la sistemazione del gioco barca e dello scivolo per i più piccoli. Seguirà l’installazione di panchine, cestini portarifiuti e tavoli da picnic. Gli interventi riguarderanno la manutenzione, l’adeguamento o la sostituzione dei giochi di altre sei aree comunali.

Abbiamo posto una una grande attenzione nella scelta dei materiali di tutte le attrezzature che sono moderne e certificate, ma anche sostenibili, perchè realizzate in plastica riciclata e metallo, per garantire rispetto ambientale e durabilità nel tempo"