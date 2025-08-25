Non è colpa di Manganiello
25 ago 2025
REDAZIONE AREZZO
Elisabetta Belloni in visita a Cortonantiquaria

La diplomatica italiana è stata accompagnata dal sindaco Luciano Meoni negli stand della mostra

Arezzo, 25 agosto 2025 – CortonAntiquaria ha appena superato il primo weekend con una bella presenza di pubblico. Fra i gli ospiti speciali, nei giorni scorsi ha fatto visita Elisabetta Belloni.

Belloni, diplomatica italiana, ha ricevuto nel 2022 il Premio CortonAntiquaria, al tempo era direttrice generale del Dis, Dipartimento delle informazioni per la sicurezza. In occasione della sua recente visita, insieme alla ex sindaca di Padova e parlamentare Giustina Destro, è stata accompagnata dal primo cittadino di Cortona in un tour degli stand della mostra di arte e antiquariato a Sant'Agostino.

CortonAntiquaria è aperta fino al 7 settembre ed è abbinata a un programma di eventi, disponibili sul sito ufficiale della manifestazione www.cortonantiquaria.it

