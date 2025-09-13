Se la Polonia si blinda

Se la Polonia si blinda
CronacaTorna il doppio senso in via Fattori: la zona 30 è sempre più vicina
13 set 2025
FABRIZIO MORVIDUCCI
Cronaca
Torna il doppio senso in via Fattori: la zona 30 è sempre più vicina

Fino al 19 settembre strada riaperta nonostante i lavori di restyling. L’obiettivo è allontanare il traffico di passaggio

Un cantiere stradale in una immagine d’archivio

Per approfondire:

Via Fattori, torna il doppio senso. Da ieri e fino al 19 settembre la strada riaprirà nonostante i lavori di restyling. Sarà l’ultimo passaggio in vista della rivoluzione viabilità che dovrebbe partire a fine ottobre e che punta a tenere fuori dal quartiere il traffico ‘di passaggio’ da e verso Firenze. I lavori di questa settimana si portano dietro una serie di provvedimenti viari che sono stati fissati con un’ordinanza del comando di polizia municipale: divieto di sosta con rimozione forzata 0-24 su ambo i lati, in via Giovanni Fattori, a margine della carreggiata, nel tratto compreso tra l’intersezione con le vie Gioli e Signorini e l’intersezione con Largo Macchiaioli; restringimento di carreggiata secondo lo stato di avanzamento del cantiere e nei tratti interessati dallo stesso, consentendo il transito dei veicoli in condizioni di sicurezza e secondo le misure minime di carreggiata e corsia. Si ipotizza anche il senso unico alternato regolato da movieri, se dovessero venire meno queste condizioni di sicurezza. Via Fattori sarà la prima zona 30 del territorio comunale. L’intervento, seguito da vicesindaco, Yuna Kashi Zadeh, è stato piuttosto complesso; è partito lo scorso anno con il rifacimento dei sottoservizi sul lato sinistro e proseguito in questi mesi con il nuovo acquedotto e la sostituzione dei tubi del gas sul lato sinistro. Adesso è arrivato il momento delle rifiniture di superficie. E’ un progetto da mezzo milione di euro. Saranno rinnovati arredi urbani e l’illuminazione pubblica, il marciapiede sarà allargato, sarà istituito il senso unico in direzione est (via delle Bagnese verso il Galluzzo) tra via Volpini a via Gioli.

