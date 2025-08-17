Rivoluzione delle zone 30. Si parte da via Fattori. Addio traffico di passaggio

Via Fattori sarà la prima zona 30 del territorio comunale. Sono partiti i lavori di sistemazione dell’arteria viaria delle Bagnese. Un intervento atteso, visto che da anni l’area è sotto pressione del traffico di ‘passaggio’ che usa il quartiere come bypass degli ingorghi all’incrocio tra via di Scandicci, via Poccianti e via delle Bagnese. Un intervento piuttosto complesso, partito lo scorso anno con il rifacimento dei sottoservizi sul lato sinistro e proseguito in questi mesi con il nuovo acquedotto e la sostituzione dei tubi del gas sul lato sinistro. Adesso è arrivato il momento delle rifiniture di superficie. Sarà un progetto da mezzo milione di euro.

"Tutto il quartiere delle Bagnese – ha detto il vicesindaco, Yuna Kashi Zadeh – diventerà zona 30, come già indicato nel nostro piano per la mobilità sostenibile. La sistemazione di via Fattori sarà indicativa di come stiamo lavorando su quest’area. Intanto sul fronte della sicurezza per chi ci vive e per i commercianti che vi lavorano. La nostra volontà è tagliare il traffico ‘di passaggio’, mettere in sicurezza tutti gli attraversamenti pedonali, puntare ad ampliare i marciapiedi. Investendo nella riqualificazione, rinnoveremo tutta l’illuminazione pubblica, cambieremo gli arredi urbani in tutta la via. Nel tratto centrale tra via Gioli e via Lega il marciapiede sarà allargato, sarà istituito il senso unico in direzione est (via delle Bagnese verso il Galluzzo) tra via Volpini a via Gioli". Un lavoro importante, aspettando che Firenze sia decida a far cominciare i lavori per l’ultimo, atteso intervento del bypass del Galluzzo, ovvero la maxi rotatoria in zona Torregalli. Questo intervento servirà a disciplinare il traffico intenso in questo incrocio critico che viene gestito a metà tra Scandicci e Palazzo Vecchio.

L’amministrazione ha fatto incontri con residenti e commercianti per illustrare il progetto, che è stato studiato nei minimi dettagli anche dal punto di vista della sostenibilità ambientale. Con il rifacimento di via Fattori saranno riasfaltate anche le strade afferenti e rifatti dei marciapiedi danneggiati, come in via Banti, via Gioli e Spadini. Oltre alla parte ciclabile, c’è anche la sistemazione dei parcheggi, altro tema cruciale per i residenti. "Ridare valore a questa zona – ha detto ancora Kashi Zadeh – restituendole sicurezza, accessibilità e disponibilità per chi ci vive e vuole spostarsi in bici o a piedi".

Fabrizio Morviducci