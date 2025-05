A Firenze al via l'asfaltatura in via delle Forbici e in via della Piazzuola

Firenze, 19 maggio 2025 – Da oggi, 19 maggio, è in programma a Firenze un intervento di asfaltatura in via delle Forbici con interruzione della circolazione tra viale Volta e via della Piazzuola. Viabilità alternativa per i veicoli diretti nel tratto tra il cantiere e via della Piazzuola: viale Volta-via della Piazzuola-via delle Forbici. A seguire i lavori si sposteranno in via della Piazzuola con chiusura tra via della Madonna della Querce e via delle Forbici.

Provvedimenti collaterali in via Dino Compagni, ovvero la chiusura tra via della Piazzuola e via Guido Cavalcanti e il senso unico da via Brunetto Latini verso via Guido Cavalcanti. Percorso alternativo per raggiungere via di San Domenico: via Madonna della Querce-via Cavalcanti-viale Volta-via Dogali-viale dei Mille-via Pacinott-viale Volta-piazza Edison-via di San Domenico-via della Piazzuola. Itinerario alternativo per raggiungere via Dino Compagni da via di San Domenico: via di San Domenico-piazza Edison-viale Volta-via Passavanti-via Madonna della Querce-via Maffei-via Compagni. Proseguono poi i lavori di sostituzione della rete idrica in via Bolognese a cura di Publiacqua. Proseguono i lavori di sostituzione della rete idrica in via Bolognese a cura di Publiacqua. Il prossimo finesettimana sono in programma i lavori in corrispondenza dell’incrocio con via di Careggi che dalle 21 di venerdì 23 alle 6.30 di lunedì 26 maggio sarà chiusa da via Bolognese a via Incontri. Previsto anche un restringimento di carreggiata con senso unico alternato in via Bolognese tra i numeri civici 217 e 211. Percorso alternativo: via Bolognese-largo Fanciullacci-via Trieste-via Vittorio Emanuele II-via Celso-via Alderotti-largo Palagi-viale Pieraccini-via Cosimo il Vecchio-via di Careggi.

Tra gli altri interventi in via Badia di Ripoli dal 19 maggio sono in programma i lavori per un nuovo allaccio alla rete idrica. La strada sarà chiusa tra via di San Piero in Palco e viale Europa fino al 23 maggio. In via del Donicato dal 19 maggio – per un nuovo allaccio alla rete idrica – ci sarà un divieto di transito tra via di Fagna (altezza numero civico 2/3) e via di Fagna (altezza numero civico 21) e tra di viuzzo di Ugnano e via di Fagna. Percorso alternativo: via di Fagna-via del Donicato-via Zipoli-via del Piovano Arlotto-via dei Pozzi di Mantignano-via del Tabernacolo-viuzzo di Scopaia-via di Ugnano-via di Fagna. L’intervento si concluderà il 23 maggio.