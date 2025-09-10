La "Festa dello sport". Ecco le prove gratuite

Quale sport vorreste provare? O anche solo vedere un’esibizione? A Carmignano torna la "Festa dello Sport", una mattinata, dalle 9,30 alle 13 per grandi e piccini trascorsa tra esibizioni, dimostrazioni, prove gratuite e informazioni.

E’ la 13ma edizione della festa, promossa dal Cgfs, in collaborazione con l’assessorato allo sport del Comune. L’appuntamento è per sabato, nell’area della piscina comunale, a Comeana che si trasformerà in un "villaggio sportivo", animato da numerose associazioni che aiuteranno i partecipanti a scoprire le numerose discipline sportive presenti sul territorio: calcio, ginnastica ritmica, danza classica e contemporanea, judo, basket e mini basket, pallavolo, rugby, tennis, tiro con l’arco.

A queste discipline sportive si aggiungono le novità di questa edizione: scherma, sci e snowboard. L’elenco delle associazioni partecipanti alla 13a Festa dello Sport: Arcieri del Barco Reale (tiro con l’arco), Gli Allupins (rugby), Kodokan Sant’Angelo (judo), Il Cristallo (ginnastica ritmica), Agorà (ginnastica ritmica), Medicea mini basket, Polisportiva Bacchereto (tamburello), Punto sport (pallavolo), Virtus Comeana (calcio), Maliseti Seano (calcio), piscina comunale (Cgfs), Studio danza Benedetta (danza classica e contemporanea), Tennis club Carmignano, Ludo sport (scherma laser), Sci snow club Bacchereto.

La piscina, gestita dal Cgfs, proporrà le seguenti prove in acqua: hydrocircuit, un corso alle 12,20; acquaticità per bambini da 3 mesi a 3 anni; nuoto da 4 a 16 anni negli orari: 9.30, 10.10, 10.50 e 11.30.

Prenotazione consigliata per le attività in acqua (055 0988050), indicando orario e tipo di attività.