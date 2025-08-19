Open Sport. Giochi all’aria aperta e intrattenimento

Torna ad Altopascio Open Sport, una giornata interamente che unisce prove sportive, giochi all’aria aperta e intrattenimento. L’evento è per sabato 6 settembre, dalle 16 alle 23, nel piazzale e al parco Moro e sotto le Mura castellane.

Organizzata dall’amministrazione comunale, con la regia dell’assessora allo sport Valentina Bernardini, la manifestazione ha l’obiettivo di dare l’opportunità alle realtà sportive di farsi conoscere, far provare molteplici discipline al pubblico. I cittadini di ogni età, infatti, avranno la possibilità di cimentarsi con vari sport. L’ingresso è libero.

Inoltre, come ogni anno, ampio spazio sarà dedicato alla premiazione dei meriti sportivi per gli atleti altopascesi che si sono distinti nelle varie discipline.

Tante le associazioni sportive che hanno aderito alla manifestazione e che parteciperanno: Sport Toscana Calciobalilla, Dragon Fighters Team Altopascio, Arcieri della Real Villa, Porcari Volley, Academy Tau, Kin Sori Taekwondo, Freestyle tennis padel Valico, Us Marginone Ciclismo, Olympiagym, Ginnasia Centro Wellness, Ping pong Altopascio, Polisportiva Virtus Orentano, Us Montecarlo Ciclismo Panda Baskin Altopascio, Nba Basket Altopascio, Soul Dance, Toscana Dodgeball, Antica Scherma, Asd L’Acquario pattinaggio freestyle, Sportiva Marginone Bailamos, Just Believe, Footgolf Toscana, Asd Il Valico.

A queste si aggiungono le realtà del terzo settore come Misericordia di Altopascio, Avis Altopascio, Fratres Altopascio, Spianate e Marginone, Auser. E ancora altre realtà quali Centro affidi, Spazio giovani, Sociolab e Tam-tam.

Ma.Ste.