Fatti per giocare. Al Parco delle. Mura Castellane

Un pomeriggio di giochi, sport e attività all’aria aperta: questo è “Fatti per Giocare”, l’evento gratuito aperto alla cittadinanza, pensato per qualsiasi età, che si terrà ad Altopascio sabato 31 maggio, dalle 16, al Parco delle Mura Castellane. Un’occasione per stare insieme, dedicata al movimento, al divertimento e alla condivisione: un pomeriggio di giochi, di oggi e di una volta, socialità, aggregazione, scambio e crescita comune, dove protagonisti saranno calcetto, corsa coi sacchi, corsa a 3 gambe, roverino, pallavolo, ruba bandiera, grazie al coinvolgimento di Olympia Gym, Us Toscogas Marginone e Sport Toscana Calcio Balilla. Non mancheranno altre sorprese, il tutto a ingresso gratuito.

A pensare interamente l’evento, nel contenuto e negli aspetti organizzativi, nella comunicazione e nella partecipazione di associazioni e realtà del territorio, sono le ragazze e i ragazzi altopascesi - di età compresa tra 14 e 26 anni - che hanno preso parte al percorso “Fatti per Bene - un progetto di rigenerazione ad Altopascio”, cominciato nei mesi scorsi, promosso dall’amministrazione comunale e portato avanti da Sociolab con il sostegno di App - Autorità Regionale per la Partecipazione. Sono loro, infatti, a essere diventati attivatori di comunità, con l’obiettivo di co-progettare spazi e iniziative a misura di giovani. Ecco perché Fatti per Giocare non è solo un evento e non è solo una festa, ma l’inizio concreto ed effettivo di un percorso di protagonismo giovanile altopascese che potrà trovare piena affermazione nei mesi a seguire, anche con l’inaugurazione - e la futura gestione - dell’immobile di Spianate, in via Puccini, oggetto del progetto di rigenerazione urbana finanziato dal Pnrr.