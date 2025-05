Festival "Little Lucy" si amplia. Un cottage per tutte le stagioni

Presentato ieri alla Libreria Sopra la Penna di Lucignana, la quinta edizione del prestigioso festival letterario , a cura di Alba Donati e Pierpaolo Orlando, organizzato da Fenysia - Scuola di linguaggi della cultura, con la collaborazione di Tina Guiducci e Isabella Di Nolfo. "Little Lucy. Un festival letterario piccolo così" partirà con il suo primo appuntamento il prossimo 8 giugno e si concluderà il 13 settembre. Grandi nomi in cartellone, per un’estate da vivere nel piccolo e straordinario borgo montano nel comune di Coreglia Antelminelli, all’insegna della buona letteratura, della lettura a 360 gradi e dell’ascolto. Un’edizione, negli 80 anni della Liberazione della Liberazione, dedicata alla ricerca e al potere della Felicità, con incontri e workshop residenziali.

Tra gli ospiti, sono attesi Roberto Andò, Paolo Di Paolo, Marcello Fois, Dario Franceschini, Romana Petri, Sandra Petrignani, Nadia Terranova, Nicoletta Verna. Torna, poi, Laura Imai Messina con un workshop sulla felicità e l’immancabile ascesa all’Eremo di Sant’Ansano, dove si apriranno le lettere inviate agli indirizzi perduti e spedite a "Libreria sopra la Penna, 55025 Lucignana" durante l’estate. Il Festival assegnerà, inoltre, a Dacia Maraini la seconda edizione del premio internazionale "Scrivere sull’orizzonte della collina" e a Marco Martella il "Premio Libreria sopra la Penna - Pia Pera".Lucignana. Alba Donati e Pierpaolo Orlando, in compagnia del sindaco di Coreglia Antelminelli, Marco Remaschi, hanno raccontato quanto quest’anno sia particolarmente importante e segni una svolta. È stato, infatti, avviato il progetto di ampliamento della libreria all’interno di un’antica casa di Lucignana a pochi metri dal cottage letterario con giardino creato nel 2019. Al termine dei lavori, i tanti affezionati alla libreria avranno così ancora più occasioni di ritrovo, in tutte le stagioni dell’anno. Con l’auspicio di un ulteriore arricchimento per la vita della comunità, prende avvio questa nuova edizione del festival, realizzata con il sostegno di Regione Toscana e Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, che conta sul contributo di Kel 12, del Comune di Coreglia Antelminelli e sulla collaborazione della Croce Verde e della Parrocchia di Lucignana.

Fiorella Corti