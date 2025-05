Incontri d’autore con la rassegna “Little Lucy“

Torna ’Little Lucy. Un

festival letterario piccolo così’ a cura di Alba Donati e Pierpaolo Orlando, che nella quinta edizione, dall’8 al 13 giugno alla Libreria sopra la Penna a Lucignana (Lucca), vedrà ospiti Roberto Andò, Paolo Di Paolo, Marcello Fois, Dario Franceschini, Romana Petri, Sandra Petrignani, Nadia Terranova e Nicoletta Verna.

Il Festival assegnerà a Dacia Maraini (foto) la seconda edizione del premio internazionale ’Scrivere sull’orizzonte della collina’ e a Marco Martella il ’Premio Libreria sopra la Penna Pia Pera’. Torna anche Laura Imai Messina con un workshop sulla felicità e la salita all’Eremo di Sant’Ansano, dove si apriranno le lettere inviate agli indirizzi perduti e spedite a “Libreria sopra la Penna, 55025 Lucignana“, durante l’estate. Organizzato da Fenysia-Scuola di linguaggi della cultura, con la collaborazione di Tina Guiducci e Isabella Di Nolfo, il Festival in questa edizione, a ottant’anni della Liberazione, sarà dedicato alla ricerca e al potere della Felicità, con incontri e workshop residenziali, "perché chi arriva fino a Lucignana vuole restare o, di certo, tornare". Per la libreria il 2025 rappresenta una svolta: è stato avviato il progetto di ampliamento in un’antica casa di Lucignana, a pochi metri dal Cottage con giardino creato nel 2019 dalla poetessa. Il Festival s’ispira alle Little Italy nel mondo, le comunità di emigrati italiani - molti da Lucignana, un paesino di 180 abitanti a 30 chilometri da Lucca - delle grandi città come New York o Melbourne.