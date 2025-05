I medici vanno in piazza. Sabato visite gratuite grazie alla Croce Verde

Una giornata di prevenzione e educazione alla salute a costo zero. E’ la terza edizione di “Medici in Piazza“ quella che approderà in piazza Napoleone sabato con visite mediche gratuite su prenotazione per 12 ambiti specialistici: cardiologia, consulto salute mentale, controllo acustico, diabetologia, ecografia tiroide, gastroenterologia, medicina generale, pediatria, pneumologia, prevenzione glaucoma, reumatologia, visita nutrizionistica. Ci si può prenotare a partire da oggi e fino alle 12 di venerdì sul sito “croceverdelucca.it“, pagina “Medici in piazza 2025“, o telefonando al numero 0583 467713. Non ci sono limiti al numero di visite prenotabili da parte di una singola persona.

A presentare l’iniziativa, ieri mattina, il presidente della Croce Verde Daniele Massimo Borella, il suo vice Massimo Perna, l’assessore al sociale Salvadore Bartolomei, Giuseppe Guerra – che è stato presidente di Lions Lucca Le Mura (e tornerà a esserlo a luglio, come ha anticipato lui stesso), Club che è partner storico insieme ai Lions Antiche Valli, e Franco Severi del Cesvot. “Anche quest’anno torniamo con una manifestazione in cui crediano fermamente – così Borella – e per questo desidero ringraziare i numerosi medici specialisti che mettono a disposizione gratuitamente la loro professionalità, oltre alla macchina organizzativa costituita dai volontari, senza la quale tutto ciò non sarebbe possibile. In un momento che sappiamo essere di grande sofferenza per la sanità pubblica offrire alla popolazione la possibilità di svolgere controlli gratuiti e ricevere consigli sui corretti stili di vita, per prevenire patologie, è qualcosa di estremamente virtuoso“.

I medici saranno in piazza Napoleone sabato dalle 9.30 alle 13.30 e dalle 15.30 alle 18.30. Al termine dell’evento, alle 18.30, saranno inaugurati i nuovi 4 automezzi in dotazione alla Croce Verde, due per la protezione civile, in più un’ambulanza e una Dacia Jogger per il sociale. Non è tutto: come ha annunciato Borella sarà anche premiata la vincitrice della borsa di studio istituita in memoria di Piero Mungai, storico Presidente dell’Associazione nonché stimato e apprezzato medico lucchese. Si tratta di un contributo di tremila euro destinato al più meritevole candidato iscritto al primo anno di Medicina e Chirurgia in un ateneo pubblico. A vincerla quest’anno è la studentessa lucchese Angelica Tonini. “Quella dei Medici in piazza è un’iniziativa di grande valore sociale – ha dichiarato l’assessore Bartolomei (il Comune ha offerto sia il patrocinio che un contributo) – . Il tema della prevenzione è spesso sottovalutato dalle fasce sociali cosiddette deboli, costrette a fare scelte quando implicano una spesa. La gratuità dell’iniziativa è quindi un grande valore aggiunto di questo evento“.

L’auspicio di Giuseppe Guerra: “Mi auguro che si allarghi sempre di più, in armonia, la base degli attori che insieme a noi portano avanti con convinzione questo evento così importante“. La grande novità di quest’anno è l’attività di prevenzione rivolta al mondo degli animali, grazie all’adesione di diversi medici veterinari. “Sappiamo quanto la nostra salute sia legata anche agli animali da compagnia presenti nelle nostre vite – ha sottolineato il presidente della Croce Verde – e per questo abbiamo pensato che fosse utile di includere anche questo tipo di prevenzione in questa terza edizione di Medici in piazza“.

