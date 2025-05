Premio Bancarella Sport. I sei scrittori finalisti

E’ stato l’auditorium della Fondazione Banca del Monte di Lucca, in piazza San Martino, ad ospitare l’appuntamento con il prestigioso premio Bancarella Sport, giunto alla 62esima edizione. Per la 15esima volta consecutiva Lucca ha avuto il privilegio di presentare in anteprima, alla presenza degli autori, i sei libri finalisti e già vincitori del premio selezione Bancarella Sport.

Il vincitore assoluto verrà poi proclamato in piazza della Repubblica a Pontremoli il prossimo 19 luglio. Una giornata tutta lucchese grazie alla Fondazione Città del Libro, al Panathlon International e al Panathlon Club di Lucca, in collaborazione con la Fondazione Banca del Monte di Lucca (che ospita da sempre l’evento), la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, il Comune di Lucca (“ViviLucca”), il Circolo della Stampa di Lucca e la libreria “Fuori Porta”.

Il presidente del Panathlon International Club di Lucca, Lucio Nobile, ha introdotto le autorità presenti, tra cui il sindaco Mario Pardini, insieme al vice sindaco Fabio Barsanti e all’assessore Simona Testaferrata, il presidente della Provincia Marcello Pierucci, la vice presidente della Fondazione Banca del Monte di Lucca Silvia Del Carlo, il delegato della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca Luca Marchi, la dirigente dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Lucca e Massa Marta Castagna, la presidente del Circolo della Stampa di Lucca Anna Benedetto, il presidente del Panathlon Distretto Italia Giorgio Costa, il governatore dell’area 6 - Toscana del Panathlon Andrea Da Roit.

Dopo la consueta premessa di Giuseppe Benelli gli autori dei volumi inseriti nella sestina vincente hanno dialogato con il giornalista Sirio Del Grande.

Ecco i 6 finalisti: “Vertical - Il romanzo di Gigi Riva” di Paolo Piras, edito da 66thand2nd; “Giù la testa” di Claudio Colombo, edito da Hoepli; “Gioco sporco” di Nicola Calathopoulos, edito da Gallucci; “La mia vita controvento” di Reinhold Messner, edito da Corbaccio; “Cadere, rialzarsi, cadere, rialzarsi” di Gianluigi Buffon, edito da Mondadori; “Senna - le verità” di Franco Nugnes, edito da Minerva.