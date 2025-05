“Riciclali tutti“. Oltre 500 bambini al maxi-torneo finale

Sono stati quasi 500 i bambini e le bambine che si sono sfidati a colpi di “raccolta differenziata” con il progetto “Riciclali tutti - Recycle ‘em all!”, 150 dei quali sono approdati al Polo Fiere di Lucca per il “torneone” finale e le premiazioni.

Sistema Ambiente e Comune di Lucca, in collaborazione con Lucca Crea hanno dato vita a un progetto di educazione ambientale e di sensibilizzazione all’importanza della raccolta differenziata, che attraverso il gioco coinvolge non solo i più piccoli, istruiti per il loro presente e futuro, ma, attraverso loro anche le famiglie, perché un promemoria fa sempre bene anche agli adulti.

Il progetto educativo ha coinvolto 21 classi, II e III delle scuole primarie del Comune di Lucca, che grazie ai ludo educatori di Lucca Crea, hanno appreso le regole del gioco di carte “Riciclali tutti”, edito da Red Glove e poi giocare a casa e in famiglia e con gli amici per poter accumulare punti.

Fra tutte quelle, ad arrivare alla “finalona”: sono state: la 2 e la 3 di Antraccoli; la 2A di San Pietro a Vico, la 2A e 2B della “Donatelli” e la 2A della Fornaciari.

A premiare i bambini che si sono impegnati di più nella differenziata e nel gioco la presidente di Sistema Ambiente Sandra Bianchi, gli assessori comunali all’Ambiente e all’Istruzione Cristina Consani e Simona Testaferrata, e l’amministratore unico di Lucca Crea, Nicola Lucchesi.

Tutti i partecipanti al torneo hanno ricevuto una medaglia di partecipazione e sono stati poi assegnati i premi speciali.

- classe 2B della scuola Fornaciari “per la voglia di giocare solo per il gusto di giocare, senza pensare alla competizione”. Premio Junker “Riciclali tutti ... con un tap!” - 2A di San Pietro A Vico: il premio speciale alla classe che ha raccolto più punti scaricando l’app.

Per il torneone finale a vincere la sfida è stata la 2B del “Donatelli”

Il prossimo appuntamento con i progetti educativi sarà già a settembre con Andrea Lucky Lucchetta, il super campione della pallavolo italiana, Spike Ball e Gymgament e in questo caso la finalona sarà fatta direttamente a Lucca Comics & Games.

Riciclali Tutti - Recycle ‘Em All!, edito da Red Glove insegna ai giocatori quali materiali vanno riciclati e in quali categorie di raccolta rifiuti, sensibilizzando sull’importanza del loro corretto smaltimento. Il gioco è inoltre improntato sul rispetto delle regole e sul fair play, con un incoraggiamento verso i comportamenti etici e corretti, con una competizione intesa come miglioramento delle proprie abilità. Ideale per bambini, ma adatto anche per gli adulti, in modo da far divertire tutta la famiglia insieme, apprendendo o ripassando così le buone pratiche della raccolta differenziata.