Martinelli Luce accende la creatività dei giovani

Si è svolta nello splendido – ovviamente illuminatissimo Showroom di Martinelli Luce in via Santa Lucia, centro storico, la premiazione degli elaborati degli studenti del Liceo artistico Passaglia - progetto Scuola e Impresa giunto alla sua quinta edizione.

Suggestivo il titolo che ha regalato tante belle ispirazioni: “Una luce per te“. Alla premiazione erano presenti il dirigente scolastico Gerardina Attanasio del Liceo Passaglia, e gli assessori Remo Santini, Mia Pisano e Paola Granucci. C’erano anche i docenti Michele Martinelli, Alessandro Petroni e Irene Giovannetti che hanno seguito le classi quarta e quinta. I designer della commissione del concorso erano Paolo Orlandini, Marco Pisati, Gianfranco Rollo, Andrea Milone e anche l’imprenditrice, titolare della storica attività, Emiliana Martinelli.

“Bravi davvero tutti i ragazzi – dice Emiliana Martinelli – belle le loro idee e veramente creative e centratissime le loro presentazioni. Tutto ciò fa ben sperare nel futuro del design e nel futuro in generale“.

”E’ stato un progetto – aggiunge ancora Martinelli – che per davvero rappresentato uno stimolo per i giovani e che ha consentito uno scambio importante con chi è del settore che ha potuto dar loro concreti consigli sul tipo di studi che può essere più utile per questa professione. I designer stessi hanno raccontato ai giovani il loro lavoro, la loro esperienza emersa da una passione di cui anch’io, in prima persona, posso essere testimone. Ringrazio tutti coloro che hanno reso possibile questo bel momento di scambio e di reciproco arricchimento insieme alle nuove generazioni“.

Laura Sartini