Una strada per Matteoli. Il ‘via libera‘ del sindaco

Primo sì all’ipotesi di ricordare in modo ufficiale Altero Matteoli. All’ex deputato e ministro di Alleanza Nazionale morto nel 2017, all’età di 77 anni, in un incidente stradale mentre stava venendo a Lucca per partecipare alla cena degli auguri del partito, sarà intitolata una strada o un luogo pubblico. Una prima e significativa disponibilità in tal senso è arrivata dal sindaco Mario Pardini sabato pomeriggio nella sala Tobino di palazzo Ducale, nel corso dell’incontro “Percorso ed evoluzione della Destra Italiana a 30 anni dalla nascita di Alleanza Nazionale“.

Promossa dal coordinamento provinciale di Fratelli di Italia nell’ambito della rassegna Orizzonti Identitari, l’iniziativa ha avuto tra i protagonisti Marco Cellai e Riccardo Migliori, storici esponenti di An con incarichi di primo piano a livello istituzionale e di partito; l’europarlamentare Francesco Torselli, Fabrizio Tatarella, autore del libro “La Destra Italiana in Europa“, ed Emilio Brogi, presidente dell’associazione Altero Matteoli. Di fronte a una sala piena, si è parlato a lungo della nascita di An e di come questo partito abbia saputo contribuire a portare la destra italiana ad avere un ruolo da protagonista nella Ue. E in questo percorso un ruolo di assoluto rilievo lo ha avuto Matteoli.

E’ stato allora che il capogruppo in consiglio regionale di FdI, Vittorio Fantozzi, nel suo saluto introduttivo, ha ricordato come da tempo giaccia in Comune la richiesta di intitolare all’ex ministro uno spazio pubblico. A fronte di queste parole, il sindaco Pardini ha preso l’impegno a portare a termine la questione. Adesso, ovviamente, si aprirà l’iter che prevede il passaggio nella commissione toponomastica, ma insomma si può dire che presto o tardi Lucca avrà un luogo in memoria di Matteoli.

Il primo ad avanzare una richiesta in tal senso era stato tempo fa Marco Martinelli, esponente di FdI e storico collaboratore proprio di Matteoli. Nel 2020 – nell’anno in cui cadeva la ricorrenza degli ottant’anni della nascita di Matteoli – aveva chiesto in via formale l’intitolazione di un luogo pubblico all’ex ministro. Ma l’amministrazione Tambellini decise di non portare avanti la proposta. Matteoli sia da parlamentare che da ministro della Repubblica ha sempre mantenuto un forte legame con Lucca e si è sempre battuto in ogni sede per il suo interesse.