La novità è quella dei veterinari in prima linea

La grande novità di “Medici in piazza“ terza edizione è che la prevenzione abbraccerà anche i nostri animali da compagnia, alleviando anche spese che molto spesso sono pesanti per le famiglie. Sabato in piazza Napoleone infatti – orario 9.30-13.30 e 15-18.30 – saranno presenti per la prima volta anche medici veterinari che potranno valutare il problema posto e soprattutto parlare di prevenzione nell’ambito “One Health“ per tutta la giornata.

In più sono previsti due incontri – alle 11 e alle 16 – dedicati al primo soccorso da prestare agli animali quando ci si trova di fronte a un’emergenza e prima che si possa ricorrere alle cure del medico veterinario. I seminari si terranno in collaborazione con l’Ordine dei Medici veterinari di Lucca, nello specifico su “Bls, first aid before the Vet“, proprio per mostrare cosa un proprietario può e cosa invece non deve fare in situazioni di emergenza, prima di portare il suo pet dal veterinario.

In dotazione ci saranno manichini ufficiali veterinari per esercitarsi con le manovre previste dai protocolli internazionali standardizzati, anche con l’asulio di brevi video esplicativi. Inoltre per tutta la giornata saranno presenti veterinari pronti a rispondere a quesiti nell’ottica della prevenzione e profilassi vaccinale, oltre al ruolo del veterinario a presidio della “One Health“ nella prenvenzione delle zoonosi, ovvero le infezioni o malattie che possono essere trasmesse direttamente o indirettamente tra gli animali e l’uomo.