Prima distilleria in centro. Liquori come “cartoline“

Un alambicco a fiamma viva sarà il cuore di “Elkano“, la prima distilleria del centro storico di Luccaa che aprirà i battenti il 1° giugno in piazza XX Settembre alle ore 18. I suoi prodotti saranno dedicati alla storia, ai modi dire, alla toponomastica e alla geografia del capoluogo.

Si tratta di un progetto portato avanti dal giovane team del cocktail bar Magellano che, nell’impegno tra tradizione e innovazione, ha già dimostrato una grande versatilità. Il nome, Elkano, è quello del navigatore che riuscì a completare proprio l’impresa di Magellano. Nella distilleria sarà possibile assistere ai processi di distillazione e di produzione di liquori artigianali, aprendo così una porta sui segreti di un’arte antica. Ma la sfida intrapresa sarà anche nell’attenzione alla qualità degli ingredienti, nei lotti selezionati, nelle stesse dimensioni contenute dell’alambicco.

E sarà una produzione davvero totalmente lucchese: ogni fase di lavorazione si svolgerà rigorosamente nel centro storico, all’interno del locale che si compone di due ambienti. Uno adibito alla produzione e l’altro, adiacente, dedicato alla vendita: sia per degustare in loco che per arricchire la propria cantina privata di bottiglie pregiate. Elkano disporrà inoltre di una grande selezione di vini locali e distillati provenienti da tutto il mondo, in modo da poter soddisfare ogni tipo di esigenza.

Il progetto è indubbiamente ambizioso e decisamente innovativo sia per la produzione scelta che per le modalità stesse di distribuzione che paiono voler andare in controtendenza, ricercando un contatto diretto con la clientela.

"I nostri prodotti – spiega il titolare Geremia Lavorgna – vogliono essere delle simpatiche cartoline di Lucca che riprendono detti e peculiarità di questa splendida città. Ci tengo a sottolineare che i distillati a marchio Elkano saranno venduti solo e direttamente dalla distilleria e solo sul territorio del comune di Lucca, grazie al lavoro del nostro giovane team, senza l’ausilio di alcun distributore. Non è previsto nemmeno l’e-commerce, in quanto desideriamo avere un prodotto sinceramente locale, legato al territorio e alla sua gente in modo indissolubile".

F.Vin.