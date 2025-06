Giochi, tornei e stand. Al parco fluviale torna la Festa dello Sport : "Bei valori e vita sana"

La Festa dello Sport torna domani, sabato 7 giugno, nel “Parco dell’Infinito“, all’interno del Parco Fluviale, in via della Scogliera. L’iniziativa prenderà il via alle 15 con l’inaugurazione e proseguirà nelle varie zone del parco per tutto il pomeriggio dimostrazioni, giochi, tornei, partite, attività fisica con tante discipline sportive classiche o nuove.

“Con la collaborazione di 42 associazioni ed enti di promozione sportiva la Festa dello Sport rappresenta un appuntamento del calendario cittadino che abbiamo voluto dall’inizio del mandato – afferma il vice sindaco Fabio Barsanti – una bella giornata in uno degli spazi verdi più amati della nostra città, il Parco Fluviale, per scoprire la rete delle associazione sportive e degli enti di promozione sportiva che operano sul nostro territorio con la possibilità di avvicinarsi a nuove discipline sportive. Un’occasione di socialità e di promozione di un patrimonio identitario e culturale che è portatore di valori e di stili di vita sani e importanti per i giovani ma anche per gli adulti”.

Insieme agli stand delle associazioni saranno presenti inoltre tre punti ristoro con prodotti tipici gestiti da: Comitato Paesano di Aquilea, Marameo e Cremeria Opera.

Le attività presenti: Arti marziali - ADS Wing Tsun Team Burgalassi, ADS Cam Renwakai, ADS Samorai Karate. Basket – baskin - Le Mura Spring, ADS Gosp Slam, Basketball Club Lucca. Baseball - DRK Sport. Camminata metabolica – Unione nazionale veterani dello sport – Sez. Dovichi. Calcio – Luccasette ADS, Futsal Lucchese, Calcetto sul tetto. Ciclismo - Federazione Ciclistica Italiana Comitato di Lucca. Cricket - Federazione Italiana Cricket. Equitazione – Centro Equitazione La Luna. Ginnastica – danza - Ginnastica Ritmica Lucca, Polisportiva Libertas Irene Bacci, ADS Ritmica Girasole. Pattinaggio – ADS Roller Club ASD Skating Club Lucca. Rugby – ADS Rugby Lucca. Running – ADS Lucca Marathon. Scherma - Club Scherma Lucca TBB e Associazione Schermistica O. Puliti Lucca. Skiroll e sci di fondo - Focolaccia Sci Fondo Lucca. Sub - Club Sub Città di Lucca. Tennis - ASD Circolo Tennis Lucca. Tiro con l’arco - Compagnia Arcieri Lucca. Tiro alla forma – ADS Tiro Lancio Gioco. Volley - Volley Pantera, Unione pallavolo Lucchese, ADS Libertas Ponte a Moriano, GS Libertas Sistem Volley.

Saranno inoltre presenti gli stand degli enti di promozione sportiva: UISP Comitato territoriale Lucca Versilia, Centro Provinciale Sportivo Libertas Lucca, ACSI Comitato territoriale Lucca, AICS comitato provinciale Lucca, AICS Lucca Circolo Sportivo Dilettantistico, Comitato provinciale ASI, CSI Centro Sportivo italiano. La Festa dello sport è realizzata in collaborazione con Radio Star, che accompagnerà l’evento con musica e interventi per rendere ancora più coinvolgente la giornata.

Un’occasione imperdibile per vivere lo sport in tutte le sue forme, conoscere nuove realtà associative e trascorrere un pomeriggio all’insegna del benessere, della condivisione e del divertimento, immersi nella natura del Parco Fluviale.