Il decoro del centro storico. Sistema Ambiente rassicura ”Impegno massimo e costante“

Sistema Ambiente: impegno massimo e costante per il decoro e la pulizia del centro storico e dell’intero territorio comunale.

Questo il messaggio lanciato dall’azienda comunale dei rifiuti e che, passata la prima metà della stagione estiva, coglie l’occasione per fare il punto sul lavoro messo in campo dall’azienda – grazie all’impegno di tutti i lavoratori – in questo periodo estivo e in modo particolare nel centro storico.

Per quanto ai Garby, Sistema Ambienta fa presente che “vengono svuotati più volte al giorno, con tre turni, alla mattina, al pomeriggio e alla sera. Insieme alla pulizia esterna della struttura, vengono quotidianamente disinfettati e puliti anche all’interno“.

I cestini all’interno del centro storico, invece, vengono svuotati ogni giorno su due turni: la mattina dalle ore 6 alle 12:20, il pomeriggio dalle ore 15 con una copertura fino alle ore 21.20. E’ inoltre previsto – viene spiegato ancora da Sistema Ambiente – un servizio di svuotamento cestini supplementare, a partire dalle 12.40 fino alle 16, nelle zone centrali dove si registra una particolare affluenza di persone, in caso di eventi o manifestazioni.

Per quanto ai servizi di spazzamento, viene ancora detto, ”sono giornalieri, con secondo passaggio pomeridiano nelle vie centrali Oltre al servizio di svuotamento cestini Sistema Ambiente prevede con cadenza tre volte a settimana un turno serale un servizio di rifinitura dello spazzamento manuale con l’utilizzo di un apposito aspiratore/disinfettatore denominato Glutton. E’ prevista inoltre la pulizia quotidiana delle Mura e , in modo più approfondito, tre giorni a settimana, delle sortite e delle porte di accesso alla città.

“Ogni giorno, e soprattutto nei weekend – dicono ancora dall’azienda – quando le piazze e le vie sono sottoposte a passaggio e sosta anche fino a tarda notte di persone, vengono ripulite già a partire dalle prime ore del mattino, in modo da consentire il massimo decoro e fruizione da parte della cittadinanza e visitatori. A fronte di questo importante ventaglio di servizi, molto dettagliato e continuo, l’azienda ricorda che non rientra nei compiti di Sistema Ambiente SpA di controllare e inseguire chi abbandona intorno ai Garby o in modo non conforme alle normative i rifiuti. La missione di Sistema Ambiente spa è, anche durante l’estate, quella di promuovere l’importanza del corretto conferimento, ma compete poi ad altri la parte repressiva o di verifica degli abbandoni. L’azienda è impegnata in campagne di sensibilizzazione ed educazione ambientale che coinvolgono direttamente i cittadini perché crede che questo tipo di comunicazione giochi un ruolo decisivo nell’assicurare che il processo del corretto smaltimento sia più condiviso e virtuoso. Non ultima la campagna lanciata con amministrazione comunale e Rotary per il turismo al fine di aiutare i visitatori a rispettare Lucca e le sue regole sulla raccolta differenziata“.