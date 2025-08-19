Quei “Viaggi figurati“ di Chiara Del Grande al Grand Hotel Guinigi

Fino all’ 11 settembre al Grand Hotel Guinigi in via Romana, 1247, Chiara Del Grande (nella foto) presenta "Viaggi Figurati" un’esposizione nella quale l’artista lucchese si presenta in una variegata carrellata di figure e paesaggi. La mostra rientra nel "Percorso D’Arte" curato dall’Associazione Promo-Terr, che propone nell’albergo un vero tour artistico che partendo dalla hall guiderà il visitatore alla scoperta, piano per piano, delle opere esposte. Il percorso è stato rinnovato con l’installazione di binari da galleria professionali per appendere le opere segno della stretta collaborazione che si è instaurata tra Promo-Terr e la struttura alberghiera, un modo concreto di presentare l’arte del nostro territorio ai molti clienti e aziende che frequentano l’hotel. Ultimamente Del Grande è stata selezionata, con una sua opera, al concorso Artista diVino per le etichette della vendemmia 2025 della Tenuta Mariani.

"Mi piacciono moltissimo - spiega Del Grande - gli animali, la pittura, le mostre e soprattutto lo sport che pratico assiduamente. Mi piace leggere, comunicare, ascoltare e imparare qualsiasi cosa possa essere utile. Ad oggi la tecnica che più si adatta a me è il realismo, le ombre, la monocromia, i tocchi di colore. I miei quadri sono presenti in alcune gallerie d’arte e ho partecipato a molte estemporanee. Ho osservato i quadri alle mostre rapita dai suggerimenti che mi lasciavano e che ho rimodellato a modo mio. Devo imparare ancora molto: con gli occhi si acquisiscono molte cose che rimangono nella mente, con le mani si rendono reali e visibili. Sono contenta che quel “gioco“ ora... si sia trasformato in grande amore".