L’arte di ‘Eecorpse’. In mostra al Mug2 l’universo di Bertozzi

‘Eecorpse’ è il suo nome d’arte e il titolo della serie di opere di Giacomo Bertozzi raccolte nella mostra che si inaugura oggi al Museo Mug2, nel Palazzo Vescovile e sarà visitabile fino a domenica 29. Chine e immagini a penna dalla vivida conformazione che segnano un limite di ricerca grafica e creazione dinamica nella produzione dell’autore, con corpi in esasperata torsione, una sorta di proiezioni del moto interiore e dell’universo simbolico di Giacomo Bertozzi. Una produzione fatta di maschere di laceranti mimica e postura nello slancio surreale di una posa, elaborazioni di incontri con realtà complesse di corpi di alienati dove si estrinsecano liberamente una forma di pensiero esistenziale, di comprensione per realtà ed emotività-altre, e trova nella passione per la grafica il carattere subitaneo ed emozionale dello slancio creativo. Fra carte e brevi appunti di viaggio sono state create 36 opere, raccolte durante i soggiorni all’estero, soprattutto i numerosi viaggi in Inghilterra, talvolta scelte fra quelle più personali, riservate alle zone di intimo colloquio con persone affette da gravi patologie mentali. In mostra i disegni di Bertozzi, lavori in scansione digitale su carta e cartone, protagonisti del percorso pittorico di vita guidato e in parte ispirato dalle opere del pittore Ernesto Treccani.

E domani al Mug2 alle 21 si inaugura anche l’esposizione di sedici artisti, celebri personalità del mondo dell’arte attive in Piemonte negli anni 60 e 70, selezionate fra le più rappresentative del rapporto fecondo instaurato fra il maestro scultore Ugo Guidi e la scena artistica Torinese. La mostra, aperta fino al 6 luglio, vuole mettere in rilievo e ricostruire i legami tra le variegate e illuminanti espressioni dei grandi artisti del Novecento attraverso litografie, bozze, disegni. Gli artisti sono: Ugo Guidi, Martino Bissacco, Felice Casorati, Francesco Casorati, Sandro CherchI, Mauro Chessa, Mario Giansone, Franco Garelli, Ezio Gribaudo, Umberto Mastroianni, Carol Rama, Piero Ruggeri, Sergio Saroni, Luigi Spazzapan, Giacomo Soffiantino, Francesco Tabusso. L’ingresso è libero.