Visite guidate gratuite per la Notte Bianca

Prosegue la marcia di avvicinamento alla Notte Bianca di Lucca, che sabato 30 agosto torna con l’edizione numero 12 della sua storia. L’evento, organizzato da Confcommercio in collaborazione con il Comune e il patrocinio e il contributo di Prefettura, Regione Provincia, Castagneto Banca 1910, Associazione Luccasenzabarriere, A. Bi. Lis, Associazione, Ente nazionale Sordi, Lucca Plus, Enegan e Nuova Comauto, e con la compartecipazione della Camera di Commercio della Toscana Nord Ovest, mette in cartellone anche quest’anno un ricco programma di visite guidate ad alcuni dei luoghi più caratteristici del centro cittadino, spesso poco conosciuti anche ai lucchesi stessi.

Le visite, come ogni anno, saranno a partecipazione gratuita ma – essendo a numero chiuso per questioni organizzative – si rende necessaria la prenotazione obbligatoria fino a esaurimento dei posti. Ecco l’elenco degli itinerari proposti: "Quando l’ingresso era fortezza – Porta San Donato"; "Un arco di trionfo sul mondo – come erigere una porta con poca spesa e tanta resa, Porta Elisa"; "Quando una porta diventa unica possibilità d’entrata in città per lo straniero – Porta San Pietro"; "Dove imperano due Pantere simboli del potere di Lucca – Porta Santa Maria"; "Storie di Sante Lucchesi – Santa Zita e Santa Gemma"; "Il diavolo e l’acqua santa – Lucida Mansi e Maria Maddalena Trenta"; "Il destino di due donne all’ombra di Napoleone – Elisa Bonaparte e Maria Luisa di Borbone"; "Rivolte e fatti di sangue nella Lucca del ‘500 – Congiure storiche"; "Passioni e pentagrammi – Viaggio nella vita di un genio musicale, fra passioni e segreti di un’anima inquieta. Giacomo Puccini".

Per prenotare una visita e conoscere gli orari è necessario scrivere a [email protected] oppure telefonare ai numeri 0583/492255, tutti i giorni dalle 9,30 alle 18. Per il programma completo della sera è possibile scaricare la brochure ufficiale della Notte Bianca dai siti www.confcommerciolums.it e www.comune.lucca.it. Per seguire tutti gli aggiornamenti è a disposizione inoltre la pagina Facebook della manifestazione "Notte Bianca Lucca".