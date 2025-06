Il comitato Vivere il centro storico ha raccolto i rifiuti abbandonati

Puliamo le Mura: un’esperienza faticosa, ma necessaria. Sabato si è svolta l’iniziativa “Puliamo le Mura”, organizzata da Vivere il Centro Storico in collaborazione con Legambiente. Una ventina di volontari ha lavorato per tutta la mattina, nonostante il caldo torrido, per ripulire le Mura dai rifiuti abbandonati. Sistema Ambiente ha offerto un’importante collaborazione e gli operatori si sono dimostrati disponibili ed estremamente preziosi.

"A essere sinceri, non ci aspettavamo un intervento così impegnativo: abbiamo riempito decine di sacchi con bottiglie, lattine, cartacce, pezzi di nylon, palettine dei gelati, ma soprattutto una quantità impressionante di mozziconi di sigaretta. È disarmante constatare quanto per molte persone i numerosi cestini dei rifiuti siano considerati poco più che meri arredi decorativi. Ma ancora più scoraggiante è il fatto che il Regolamento di Polizia Locale, approvato nel luglio 2023 dopo lunghe discussioni in commissione (a cui anche il nostro Comitato ha partecipato come osservatore), resti sostanzialmente lettera morta".

"Ricordiamo solo alcuni punti: • Art. 22, lettera k): è vietato gettare a terra immondizie, residui di qualsiasi tipo, carte, mozziconi di sigaretta, gomme da masticare ecc. • Art. 28, lettera h): è vietato consumare bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione, nei parchi pubblici e nelle aree verdi ad uso pubblico. • Art. 42, comma 5: i titolari e gestori di attività devono, dopo la chiusura, verificare che non ci siano rifiuti nelle vicinanze del loro esercizio e provvedere alla pulizia, se necessario. Eppure, non ci risulta sia mai stata elevata nemmeno una sanzione in merito. E’ legittimo chiedersi che cosa vogliamo “fare da grandi”. Se riteniamo che le Mura siano un monumento storico di valore internazionale, un patrimonio che va tutelato e rispettato, è il momento di avviare una riflessione seria".