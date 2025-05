La battaglia agli incivili. Ispettori Alia in azione

Un divano, due materassi, un piccolo frigorifero. E poi un seggiolino, una sedia, un barile di plastica e tanti sacchi con sfalci delle potature. Insomma, una discarica a cielo aperto. "Abbiamo questa situazione da più di due mesi – dicono Amerigo e Elisa –. La prima segnalazione che abbiamo fatto è del 16 marzo, ma abbiamo contattato più volte i vigili e chiamato Alia, che ci dice che si sono attivati e che presto interverranno gli ispettori". In questo tratto della via Aretina, appena fuori dal centro abitato di Sieci, direzione Firenze, la strada è sempre trafficata (e i veicoli sfrecciano, tanto che sulle strisce pedonali si sono verificati vari incidenti, anche mortali). Ma qui i residenti, per gettare i rifiuti, devono attraversare la statale perché le case sono sull’altro lato e i cassonetti sono posti in un’isola, tra alcuni parcheggi e la fermata del bus. Eppure, gli incivili continuano a collocare rifiuti ingombranti proprio dietro ai cassonetti, che riescono un po’ a nasconderli.

Proprio ieri Alia ha inviato una nota in cui si impegna a concludere le operazioni di raccolta dei rifiuti abbandonati entro la prossima settimana a Pontassieve, Pelago e Reggello. Sono 42 in totale le segnalazioni in tutto il territorio. "Negli ultimi giorni – si legge nella nota – si è reso necessario un rafforzamento degli interventi per recuperare alcune situazioni rimaste in sospeso, anche a causa dell’eccezionale impegno di uomini e mezzi richiesto dalle operazioni di raccolta dei rifiuti alluvionali". Già da oggi è previsto il rafforzamento delle squadre operative impegnate nei servizi di rimozione degli abbandoni non pericolosi, con l’impiego mirato di ulteriori risorse, che saranno temporaneamente dedicate a queste attività. Gli interventi programmati permetteranno di completare, entro la fine della prossima settimana, la rimozione della quasi totalità dei materiali già segnalati, con l’eccezione dei casi che richiedono caratterizzazione specifica o gestione in quanto rifiuti pericolosi (come l’amianto), per i quali sono previste tempi e modalità differenti.

Lorenzo Ottanelli